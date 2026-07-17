Sainz: "Ha sido un día complicado"

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) , que marcó el decimosexto tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que este viernes "ha sido un día complicado".

"Hoy ha sido un día complicado. Tuve un problema con mi coche en el primer entrenamiento libre, así que la sesión no fue representativa, ya que no pudimos hacer los ajustes que queríamos en los reglajes", comentó Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada en la Fórmula Uno, la segunda en Williams.

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"En el segundo entrenamiento libre progresamos bastante y conseguimos que el coche funcionara mejor, aunque me crucé con algunos desperfectos en pista y tampoco fue una sesión limpia", comentó el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina.

"Esta noche analizaremos todo para encontrar soluciones, mejorar en lo que al equilibrio respecta; y, con suerte, mañana estaremos en mejor forma que hoy", añadió Sainz este viernes tras marcar el decimosexto crono en los entrenamientos de Bélgica. EFE

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