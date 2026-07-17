Rosalía estrena su consultorio en Latinoamérica con Juliana 'la colombiana'

Bogotá, 16 jul (EFE).- La cantante colombiana Juliana inauguró este jueves el ya célebre "consultorio" del 'Lux Tour' de Rosalía, que arrancó en Bogotá su etapa latinoamericana con un espectáculo en el que la artista española volvió a combinar música, confesiones y momentos de humor ante un Movistar Arena lleno.

La cantante agradeció el recibimiento del público colombiano y aseguró que esperaba devolver ese apoyo "en forma de cariño" durante una velada con la que dio inicio al recorrido latinoamericano del 'Lux Tour', después de más de cuatro meses de conciertos en Europa y Norteamérica.

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Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el "consultorio", el espacio del espectáculo en el que Rosalía conversa con un invitado antes de continuar el concierto y que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de esta gira.

La invitada en Bogotá fue Juliana, nombre artístico de Juliana Velásquez, una de las principales figuras del pop colombiano, cantante, compositora y actriz.

Bogotá es la primera parada latinoamericana de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México antes de finalizar el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico). EFE

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