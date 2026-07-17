Podemos pide explicaciones al Gobierno por el archivo de 18 querellas sobre crímenes cometidos durante el franquismo

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la diputada en el Congreso Martina Velarde han pedido explicaciones al Gobierno por el archivo de 18 querellas sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, tras la preocupación expresada por organismos vinculados con la ONU.

Según explica la formación morada, Naciones Unidas ha remitido comunicación formal a España, en alusión a un escrito firmado por cuatro relatores del organismo, en el que advierte de que podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no investigar estos crímenes y otras graves violaciones de derechos humanos.

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De esta forma han cursado una batería de preguntas parlamentarias, registradas en colaboración con Irídia y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA), en las que reclaman al Gobierno que detalle las actuaciones adoptadas en respuesta a esta comunicación o si ha dado traslado de la misma a los órganos judiciales y a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

También solicitan información sobre qué medidas prevé impulsar para garantizar investigaciones exhaustivas de estos delitos y que la Fiscalía General del Estado elabore una circular con criterios claros de actuación que contemple, entre otras cuestiones, el acceso a la totalidad de los archivos policiales y judiciales, la identificación de los presuntos responsables y, cuando sea posible, la toma de declaración de los mismos.

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Finalmente, las dos diputadas de Podemos preguntan al Gobierno si promoverá una reforma del Código Penal para establecer la imprescriptibilidad del delito de tortura.