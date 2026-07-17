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Page avanza acciones judiciales si hubiera responsabilidades en el incendio de Guadalajara

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Toledo, 17 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional iniciará acciones judiciales si la investigación determinase responsabilidades en el origen del incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha afectado a 3.483 hectáreas.

"En función del informe de la Guardia Civil, nosotros no solo nos personaremos como administración en la acusación, sino que particularmente tomaremos acciones judiciales a la menor duda que tengamos", ha comentado García-Page en unas declaraciones que ha hecho tras visitar esta tarde el puesto de mando avanzado del incendio (PMA), que se ha instalado en el municipio de Tamajón.

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García-Page ha confiado en que este incendio "no pueda cargar sobre la conciencia de nadie, es lo que deseo a todo el mundo, de corazón", pero ha advertido: "Que nadie se engañe, no queremos bajo ningún concepto hacer bandera con este tipo de cosas ni que la haga nadie, por supuesto, pero no vamos a mirar a otro lado bajo ningún tipo de presión, si se deduce una responsabilidad personal de quien sea".

También ha abogado porque "nadie se confunda y nadie quiera entrar en la demagogia y en el populismo político que inunda España en todos los frentes, y tampoco quisiera que fuera en un frente de incendios".

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El presidente castellanomanchego ha sentenciado: "La culpa de los incendios no la tienen ni los agricultores, ni la tienen los ganaderos, ni la tienen los consejeros, ni la tienen los médicos, ni la tienen los periodistas, no la tiene nadie por su profesión, ni por su condición política, ni por su raza, la culpa sólo la tiene aquel que incumple las leyes, sea político, sea periodista, sea agricultor o sea sindicalista".

Asimismo, ha dicho: "A estas alturas del curso, que nadie haga juegos y establezca banderías, a mí personalmente me la trae al fresco las ideas de quien pueda estar en el inicio del incendio, sinceramente, me da lo mismo, lo que me importa es si ha hecho las cosas conforme a ley".

En este sentido, García-Page ha reiterado: "No vamos a mirar hacia otro lado de ninguna de las maneras" si en el informe de la Guardia Civil se deduce una responsabilidad personal, "de quien sea, vote a quien vote, crea en el dios que crea, sea de donde sea y de la raza que le dé la gana".

Y ha insistido en su consideración de que la culpa no la tienen los agricultores, porque la inmensa mayoría ayudan a apagar incendios y muchos de ellos prestan sus medios precisamente en las labores de contención. EFE

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