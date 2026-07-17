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Levantan el confinamiento de Cómpeta (Málaga) por el incendio forestal de Árchez

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Málaga, 17 jul (EFE).- El dispositivo de emergencia ha levantado el confinamiento del núcleo urbano de Cómpeta a las 20.50 horas, medida que se había decretado esta tarde por el incendio forestal en Árchez, en cuyas tareas de extinción sigue trabajando el dispositivo Infoca.

El 112 ha informado del levantamiento del confinamiento de este pueblo, de algo menos de 4.000 habitantes, pero ha pedido que los vecinos sigan atentos a las indicaciones de los operativos en el lugar.

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El Ayuntamiento ha anunciado que todos los vecinos que vivan dentro del pueblo y que estén fuera pueden regresar a sus viviendas "con total normalidad".

Sin embargo, los vecinos residentes en las zonas de El Atajo, Loma de Archez y Las Zorreras no podrán volver a sus casas durante esta noche, por lo que el Ayuntamiento les ofrecerá una ubicación alternativa y la atención que necesiten.

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En relación con las carreteras, están abiertas las que conectan con Algarrobo y Torrox, mientras que sigue cortada la que va hacia Canillas de Albaida, ha indicado el consistorio.

El Infoca continúa trabajando para su estabilización, ahora sin medios aéreos, que se retiran con el ocaso.

En el lugar hay 105 efectivos por tierra, dos vehículos autobombas, una unidad móvil de meteorología y una unidad médica. EFE

(foto) (vídeo)

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