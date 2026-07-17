Espana agencias

La directora de la Guardia Civil vuelve a la Audiencia Nacional por el caso Leire

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, regresa a la Audiencia Nacional para declarar como imputada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio tras haber acudido este jueves a declarar junto a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, cuya comparecencia se prolongó dos horas y media, lo que motivó que la suya se pospusiera.

La declaración como imputada de González este viernes coincidirá con la de su número dos en el Senado, donde ha sido llamado a comparecer a petición del PP para aclarar la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y que ha llevado a la imputación de ambos en el caso Leire.

PUBLICIDAD

Mercedes González ya compareció ante esta misma cámara por estos hechos el pasado 16 de junio, cuando reconoció haber tenido tres encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, si bien matizó que fueron para tomar café y hablar de asuntos banales.

La directora de la Guardia Civil conocía este jueves la decisión de Pedraz de aplazar su comparecencia mientras aguardaba su turno para declarar tras haber llegado a la Audiencia Nacional a las 9:48 horas. Finalmente permaneció en las dependencias del tribunal hasta que finalizó la declaración del DAO poco antes de las 13:00 horas y salió del edificio en vehículo oficial unos minutos después que él.

PUBLICIDAD

En su interrogatorio ante Pedraz, el DAO de la Guardia Civil ha negado haber presionado a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para interferir en investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y haber ordenado "ponerse de perfil" en la causa en la que se investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como aseguró el exjefe de la UCO Rafael Yuste ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo.

El juez y la Fiscalía atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntas presiones a los investigadores de estas causas, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad y de la relación que mantenía Mercedes González con Leire Díez por vía telefónica, además de los tres encuentros acreditados.

La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

Reunir el 30% del precio del inmueble antes de pedir la hipoteca se ha convertido en el principal obstáculo para acceder a una casa y más en grandes capitales como San Sebastián, donde la entrada y los gastos de compra suben a 178.487 euros de media o Madrid, con 172.987 euros

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

El avance del incendio en las Cinco Villas, Zaragoza, mantiene seis pueblos evacuados y más de 7.600 hectáreas afectadas

Los desalojados han sido acogidos en Ejea de los Caballeros y otras localidades, mientras el cambio de viento podría facilitar las labores de extinción

El avance del incendio en las Cinco Villas, Zaragoza, mantiene seis pueblos evacuados y más de 7.600 hectáreas afectadas

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

Tres abogados penalistas explican a ‘Infobae’ qué supone que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por ciudadanos tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

El Santuario de la la Virgen de la Cabeza donde pervive el franquismo, un rincón de España para entender Guerra Civil 90 años después del golpe de Estado de Franco

El 17 de julio de 1936, empezó el último conflicto bélico del país cuya huella sigue viva

El Santuario de la la Virgen de la Cabeza donde pervive el franquismo, un rincón de España para entender Guerra Civil 90 años después del golpe de Estado de Franco

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

El DAO de la Benemérita ha defendido que nunca se presionó a los investigadores de la UCO y que solo pidió una investigación interna para averiguar cómo el correo de Begoña Gómez acabó en la instrucción de David Sánchez, cuando ella no tenía nada que ver en el caso de su cuñado

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Justicia europea allana el camino de Puigdemont, pero la última palabra la tiene España: cuándo podrá volver

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

ECONOMÍA

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

DEPORTES

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal