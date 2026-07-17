La directora de la Guardia Civil vuelve a la Audiencia Nacional por el caso Leire

Madrid, 17 jul (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, regresa a la Audiencia Nacional para declarar como imputada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio tras haber acudido este jueves a declarar junto a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, cuya comparecencia se prolongó dos horas y media, lo que motivó que la suya se pospusiera.

La declaración como imputada de González este viernes coincidirá con la de su número dos en el Senado, donde ha sido llamado a comparecer a petición del PP para aclarar la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y que ha llevado a la imputación de ambos en el caso Leire.

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Mercedes González ya compareció ante esta misma cámara por estos hechos el pasado 16 de junio, cuando reconoció haber tenido tres encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, si bien matizó que fueron para tomar café y hablar de asuntos banales.

La directora de la Guardia Civil conocía este jueves la decisión de Pedraz de aplazar su comparecencia mientras aguardaba su turno para declarar tras haber llegado a la Audiencia Nacional a las 9:48 horas. Finalmente permaneció en las dependencias del tribunal hasta que finalizó la declaración del DAO poco antes de las 13:00 horas y salió del edificio en vehículo oficial unos minutos después que él.

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En su interrogatorio ante Pedraz, el DAO de la Guardia Civil ha negado haber presionado a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) para interferir en investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y haber ordenado "ponerse de perfil" en la causa en la que se investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como aseguró el exjefe de la UCO Rafael Yuste ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo.

El juez y la Fiscalía atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntas presiones a los investigadores de estas causas, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad y de la relación que mantenía Mercedes González con Leire Díez por vía telefónica, además de los tres encuentros acreditados.

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La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil". EFE