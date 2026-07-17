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La Abogacía Española denuncia un "preocupante" aumento de ataques a abogados

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Madrid, 17 jul (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado que "en los últimos meses se ha intensificado una preocupante tendencia a la descalificación pública de abogados con ataques en medios de comunicación y redes sociales y desde el ámbito institucional por el mero hecho de asumir la defensa de sus clientes".

Esta situación ha llevado a la Comisión Permanente del Consejo a emitir este viernes una declaración institucional 'En defensa de la Abogacía' en la que advierte de que "la preocupación es compartida en todo el mundo, donde otros organismos observan también un incremento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones a letrados en distintos países".

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"La libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho", comienza proclamando la declaración institucional.

Y abunda en que "solo allí donde los profesionales de la abogacía pueden desempeñar su función sin presiones, intimidaciones o injerencias es posible asegurar la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos".

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Recuerda que un principio esencial de cualquier democracia es que "no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende porque este profesional no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa".

Aclara que "su misión consiste en garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva con pleno respeto a la legalidad, a la deontología profesional y a las reglas del proceso".

"Esta realidad afecta a toda la abogacía, especialmente a los que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita y a los que intervienen en procedimientos de especial repercusión pública, y todos ellos cumplen una función constitucional imprescindible y merecen protección institucional", añade.

Por todo ello el Consejo reafirma su compromiso con la defensa de la independencia de la abogacía y reclama el máximo respeto hacia quienes ejercen esta profesión.

Asimismo hace un llamamiento a los poderes públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad para evitar cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende.

"Proteger la independencia de la abogacía significa preservar el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y en definitiva proteger las libertades de todos los ciudadanos", concluye.

En declaraciones a EFE el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha manifestado que "quien ataca a un abogado por defender a su cliente no está cuestionando a un profesional concreto sino que está debilitando una de las garantías esenciales del Estado de derecho".

Y ha precisado que "la independencia de la abogacía no es un privilegio de los abogados sino que es un derecho de todos los ciudadanos que debemos proteger sin matices".

"No podemos permitir que ningún profesional de la abogacía tenga que soportar amenazas, insultos o incluso campañas de descrédito por ejercer su trabajo porque defender los intereses de un cliente no puede convertirse nunca en un motivo de señalamiento", ha puesto de manifiesto Salvador González. EFE

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