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Juan Manuel Cerúndolo elimina a Ruud y se verá en semifinales con Collignon

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Redacción Deportes, 17 jul (EFE).- El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo eliminó al noruego Casper Ruud, número 13 del mundo, en el torneo de nivel ATP 250 de Gstaad (Suiza), con una remontada después de perder el primer set (3-6, 7-5, 6-2), y jugará las semifinales contra el belga Raphael Collignon.

Cerúndolo, que ocupa la posición 45 en la clasificación de la ATP, supo rehacerse tras caer en la primera manga por 3-6, en la que sufrió una rotura de servicio cuando sacaba para el 3-3. Perdió su ventaja de saque en el mismo momento del segundo set, cuando servía para el 3-2, pero, en esta ocasión, pudo devolverle el golpe a Ruud para llevarse la manga sin tener que llegar al 'tie break' (7-5).

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Así, el encuentro se vio abocado al tercer y definitivo set. En él, Cerúndolo se mostró firme desde el principio, aprovechando las buenas sensaciones que arrastraba del anterior. Endosó a Ruud, segundo cabeza de serie, un 4-1 de salida, y zanjó el cruce en el primer punto de partido del que dispuso (6-2).

Su rival en semifinales será el belga Raphael Collignon, que dio la sorpresa contra el monegasco Valentin Vacherot, 21 del 'ranking' ATP y tercer cabeza de serie del torneo. Collignon, número 42 del mundo, necesitó de dos horas y 13 minutos para superar a su rival (7-6, 4-6, 7-5).

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El belga dio el primer golpe sobre la mesa en el primer juego del partido, rompiendo el servicio de Vacherot. El monegasco le devolvió la rotura poco después y, entre juegos cortos e igualados, el set llegó a la muerte súbita, en la que se impuso Collignon por 9-7. Vacherot gestionó mejor el segundo set, pero Collignon le rompió el último servicio en la tercera manga para llevarse el partido.

La otra semifinal de Gstaad enfrentará al kazajo Alexander Shevchenko con el griego Stefanos Tsitsipas. Shevchenko, número 100 del mundo, tuvo que disputar dos encuentros este viernes, después de que su enfrentamiento de octavos contra el suizo Dominic Stricker (finalmente 7-6, 6-2 para el kazajo) se aplazara el jueves por la lluvia.

Lo mismo le sucedió a su rival, el francés Quentin Halys, que eliminó al primer cabeza de serie del torneo Alexander Bublik en un partido disputado entre el jueves y el viernes (6-7, 6-4, 7-6). Horas después, el cruce entre el kazajo y el francés cayó del lado de Shevchenko en una hora y 38 minutos (7-6, 6-3).

Por su parte, Stefanos Tsitsipas necesitó tres sets para superar al también francés Arthur Rinderknech (6-3, 3-6, 6-3). El griego, número 85 del mundo, se impuso en un encuentro más igualado que lo que sugería el 'ranking' ATP de ambos tenistas (Rinderknech es el 28 del mundo), con apenas tres roturas de servicio en total, que duró una hora y 43 minutos. EFE

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