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Identifican 19 genes que harían que algunas personas sean más susceptibles a la depresión

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Barcelona, 17 jul (EFE).- Un estudio de la Universidad de Barcelona (UB) ha identificado 19 genes que podrían contribuir a que algunas personas sean más susceptibles a la depresión, la ansiedad y rasgos como la irritabilidad o el neuroticismo.

Según ha informado la universidad en un comunicado este viernes, estos genes estarían regulados por el gen RBFOX1, que actuaría como "director de orquesta" de una red genética, coordinando cuándo y cómo se activan o se procesan distintos genes implicados en el funcionamiento del cerebro.

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Este hallazgo es especialmente relevante en trastornos psiquiátricos complejos, puesto que condiciones como la depresión, la ansiedad o el neuroticismo no suelen depender de un único gen, sino de pequeños efectos acumulados de cientos o miles de genes.

"Si un regulador central como RBFOX1 está alterado, podría tener un efecto en cadena sobre varios procesos a la vez, como el desarrollo neuronal, la comunicación entre neuronas y la regulación de la neurotransmisión, lo que explicaría por qué estos trastornos aparecen a menudo juntos", han explicado los investigadores de la UB y coordinadores del estudio, Bru Cormand y Noèlia Fernández.

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Según los expertos, estos resultados aportan una nueva visión de los mecanismos biológicos compartidos entre la depresión y diversos trastornos asociados y "podrían contribuir al desarrollo de biomarcadores y tratamientos más personalizados en el futuro".

En el trabajo, publicado en la revista Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, también han participado investigadores de la Universidad Goethe de Fráncfort (Alemania).

Durante la investigación, se han identificado 19 genes regulados por RBFOX1 que serían especialmente relevantes para la depresión y otros rasgos que aparecen con frecuencia en los pacientes.

De este grupo, los investigadores destacan, aparte de RBFOX1 como nodo central, tres genes que también regulan la expresión de otros genes (SP4, TCF4 y PAX6), así como el CADM2.

"Aparte de la depresión, estos genes también se han relacionado con otros trastornos: RBFOX1 está asociado a varios trastornos psiquiátricos; CADM2 a adicciones y otros trastornos psiquiátricos; TCF4 a la esquizofrenia y el insomnio, y tanto SP4 como PAX6 se han encontrado alterados en modelos de ratón con estrés", han detallado.

Estos resultados mejoran la comprensión de los mecanismos biológicos que intervienen en la depresión y trastornos asociados y, en un futuro, podrían contribuir a identificar biomarcadores de riesgo, mejorar la estratificación de los pacientes y desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a vías moleculares específicas.

En este sentido, los investigadores sostienen que intervenir sobre mecanismos compartidos "podría beneficiar simultáneamente a diversos trastornos que a menudo aparecen juntos en los pacientes".

Pese a la relevancia de estos hallazgos, los investigadores han hecho hincapié en que habrá que validarlos en otras muestras y explorar las diferencias entre hombres y mujeres, dada la mayor prevalencia de la depresión en ellas, entre otros estudios. EFE

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