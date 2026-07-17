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Francia devuelve a España a una norteamericana a la que robaron el pasaporte en Barcelona

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Barcelona, 17 jul (EFE).- La policía francesa devolvió ayer a España, desde el aeropuerto de Niza, a una joven norteamericana al no considerar válido un pasaporte provisional emitido por el consulado de Estados Unidos en Barcelona, después de que el original le fuera robado a la media hora de llegar a la capital catalana.

Ashley Verduzco, de 21 años, recordará durante mucho tiempo su viaje de vacaciones a España y Francia, pero no por las rutas por lugares reconocidos por su atractivo cultural o interés turístico, sino por las sucesivas visitas a dependencias policiales y consulares.

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Su odisea empezó el pasado 11 de julio, poco después de llegar a Barcelona en un vuelo procedente de California para pasar unos días en la capital catalana y posteriormente visitar la Costa Azul francesa, ha explicado a EFE la propia afectada.

En el trayecto en metro desde el aeropuerto de Barcelona al centro de la ciudad, alguien le abrió la mochila y se apropió del pasaporte que llevaba en ella, un robo que le acarrearía más problemas de los que al principio podía imaginar.

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Tras presentar la correspondiente denuncia ante los Mossos d'Esquadra, el pasado lunes 13 de julio acudió al consulado de Estados Unidos en Barcelona, donde se le emitió un pasaporte provisional, provisto de su correspondiente foto.

En el día de ayer emprendió al mediodía un vuelo, que ya tenía contratado desde hace semanas, de Barcelona a Niza, pero tras aterrizar en la ciudad francesa se topó con un control de pasaportes, pese a que España y Francia pertenecen al espacio Schengen.

Al ver el pasaporte provisional, los policías franceses no lo consideraron válido y, sin apenas dar explicaciones, los agentes apartaron a la joven y la llevaron a unas dependencias del aeropuerto donde le comunicaron que sería devuelta a Barcelona en el próximo avión que partiera desde Niza a la capital catalana.

De nada sirvió que la joven norteamericana tuviera ya contratado un alojamiento en Niza, hubiera pagado diversas excursiones por la región y tuviera reservados también los billetes de regreso a Barcelona, y desde esta ciudad a los Estados Unidos.

A las 18:00 horas la joven fue llevada finalmente hasta un avión con el que regresó a Barcelona, un viaje por el que al menos no tuvo que pagar billete.

En declaraciones a EFE, la joven norteamericana lamenta la falta de comprensión de las autoridades francesas y la doble victimización que ha sufrido en su viaje a Europa, primero por un robo en la capital catalana y después por su expulsión de Francia.

"Había hecho todo correctamente. Tenía un pasaporte de emergencia expedido por el consulado de los Estados Unidos, reservas de hotel confirmadas y los vuelos de regreso ya reservados. Estaba claro que no intentaba emigrar ilegalmente; simplemente quería continuar las vacaciones que había pasado meses planeando", ha subrayado Ashley Verduzco. EFE

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