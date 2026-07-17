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Fallece un hombre tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Ojaiz (Santander)

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Santander, 17 jul (EFE).- Un hombre ha fallecido tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Ojaiz (Santander).

El suceso ha tenido lugar esta tarde, en un punto no autorizado de paso en la zona de Ojaiz, según confirman a EFE la Policía Nacional y Renfe.

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La Policía recibió el aviso hacia las 18.25 horas, informando de que una persona había sido arrollada por un tren.

Está interrumpido el servicio de la línea C2 entre Adarzo y Bezana.

De momento hay cuatro trenes de Cercanías afectados y una de media distancia.

En este momento siguen en el lugar de los hechos los efectivos policiales y del dispositivo desplegado por este suceso. EFE

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