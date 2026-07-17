Elena Manzano, primera presidenta del PP provincial cacereño, con un respaldo del 99,27 %

Cáceres, 17 jul (EFE).- La portavoz y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, se ha convertido este viernes en la primera presidenta del Partido Popular en la provincia de Cáceres, con un respaldo del 99,27 % de los votos en el congreso celebrado en la capital cacereña.

Manzano, que sustituye a Laureano León, que ha estado al frente del PP cacereño durante 22 años, era la única candidatura presentada para el cargo y ha estado arropada por la presidenta regional del PP y de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, además de recibir un video de felicitación del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

La nueva presidenta del PP provincial es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, y en el ámbito político fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres entre 2019 y 2023, y vicesecretaria de Economía y Hacienda del PP de Extremadura y diputada en la Asamblea autonómica.

La dirigente popular ha llamado a la unidad de la formación para afrontar el próximo ciclo electoral y ha defendido un proyecto centrado en el municipalismo, la igualdad de oportunidades entre territorios y la recuperación de la Diputación cacereña.

PUBLICIDAD

Tras ser proclamada presidenta, pidió al partido concentrar todos sus esfuerzos en las próximas citas con las urnas porque "quedan 310 días para ganar las elecciones".

Entre las prioridades de la nueva dirección provincial, Manzano citó el fortalecimiento de los servicios públicos, el impulso al desarrollo económico, el acceso a la vivienda y la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

PUBLICIDAD

La nueva presidenta también aprovechó su intervención para cargar contra la gestión del PSOE al frente de las diputaciones provinciales.

"Lo hemos visto de manera muy reciente en la Diputación de Badajoz. Son auténticas agencias de colocación. Nuestras diputaciones, en lugar de atender y servir a los municipios, se convierten en instrumentos que utiliza el PSOE para su propio interés", afirmó sin mencionar explícitamente el caso judicial de David Sánchez.

PUBLICIDAD

Tras su proclamación endureció el tono contra el PSOE al asegurar que el PP gobierna "para los ciudadanos" y no "en beneficio propio". "Nosotros no colocamos a nuestros hermanos, no colocamos a nuestra gente. Nosotros colocamos a los cacereños que se han formado aquí, que han trabajado aquí y que quieren seguir haciendo crecer nuestra provincia". EFE

1011020

(foto)