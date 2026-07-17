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El viento cambiante preocupa en el incendio de Orés, que se acerca a las 14.000 hectáreas

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Zaragoza, 17 jul (EFE).- El viento "muy cambiante" previsto para las próximas 24 horas y, a partir de la mañana del sábado, del sur-sureste, cálido y seco genera preocupación en el dispositivo de extinción del incendio de Orés (Zaragoza), que ha afectado a cerca de 14.000 hectáreas y que ha obligado a desalojar cinco localidades aragonesas y una en Navarra.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado este viernes de la evolución del incendio "más complejo" que ha sufrido la comunidad en los últimos años, tanto por las condiciones meteorológicas como por el entorno en el que se desarrolla, con zonas boscosas, de cultivo, monte bajo y barrancos de difícil acceso, además de municipios habitados.

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Bermúdez de Castro ha indicado que se espera "un viento absolutamente loco" durante las próximas 24 horas, que será del sur-sureste a partir de la mañana del sábado y que puede provocar que, en sectores en los que el fuego está "aparentemente más tranquilo", se reactive, de manera que obligará a extremar la vigilancia durante la noche en todos ellos.

Como consecuencia de esta situación, los municipios de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella han sido puestos en preaviso ante una posible evacuación preventiva.

De producirse, estas localidades se sumarían a las ya desalojadas de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, y a la navarra de Petilla de Aragón.

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El consejero se ha detenido en la situación de Luesia, núcleo que los medios de extinción han defendido durante la jornada y cuyo casco urbano han logrado salvar, salvo alguna paridera afectada en el entorno del municipio.

Dadas la situación que atraviesan las Cinco Villas, el responsable autonómico de Interior ha pedido "encarecidamente" a la ciudadanía que no viaje a esta comarca zaragozana durante el fin de semana "si no es por una necesidad imperiosa", ya que resulta peligroso circular por unas carreteras que transitan los medios desplegados.

El incendio continúa en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), y mantiene varios frentes abiertos.

La situación sigue siendo complicada, con diferentes reproducciones en el perímetro y especial intensidad en los sectores 3, 5 y 6, y durante la jornada han trabajado en el incendio alrededor de 450 efectivos y 22 medios aéreos.

Más allá del incendio de Orés, el de Fiscal (Huesca) se encuentra estabilizado, mientras que continúan activos los de Peña Montañesa y Plan, también en territorio altoaragonés.

En este último incendio, la cuadrilla ha tenido que retirarse por su virulencia y se ha solicitado apoyo a Cataluña, que ha enviado un helicóptero hacia la zona. EFE

(foto)

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