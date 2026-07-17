El secretario personal de Maradona declara en el juicio que "Diego estaba en caída libre"

Buenos Aires, 16 jul (EFE).- Maximiliano Pomargo, secretario personal de Diego Armando Maradona, declaró este jueves en el juicio por la muerte del ídolo argentino del fútbol que un mes antes de su fallecimiento el astro estaba "en caída libre".

Pomargo pertenecía a un equipo liderado por el abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla, que administraba las cuestiones personales, comerciales y legales del Diez.

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Comenzó a trabajar en el equipo de asistentes de Maradona en 2016 y, según detalló, se encargaba "desde comprarle un par de zapatillas hasta hablar con el presidente de la FIFA".

Consultado sobre el estado de salud del exfutbolista en octubre de 2020, un mes antes de su fallecimiento, contestó que "Diego estaba en caída libre" y que se lo advirtió al médico de cabecera, Leopoldo Luque.

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"Estaba tomando mucho. No había manera. En ese mes se barajó la idea de que si había que internarlo por la fuerza se hacía, se hablaba de eso", declaró Pomargo.

Al ser consultado sobre el tratamiento domiciliario al que Maradona fue sometido del 11 al 25 de noviembre de 2020, día de su muerte, el testigo incurrió en contradicciones.

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Primero desconoció haber tenido injerencia en esa decisión -que la Fiscalía considera crucial en el desenlace del ídolo- y, después de que su testimonio fuera contrastado con mensajes que indicaban lo contrario, dijo que Maradona no quería ser ingresado en una clínica y que él "nunca hubiera hecho nada en contra de la voluntad de Diego".

El testigo aseguró desconocer que Maradona tuviera antecedentes cardíacos, pero ante la insistencia de la Fiscalía, reconoció que sabía de los episodios de salud que habían sido de público conocimiento previo a su ingreso al equipo, pero que no creía en las publicaciones de la prensa.

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Luego, relató que en agosto de ese año estudios médicos habían arrojado problemas en el hígado del ídolo y agregó: "Yo le dije a Luque que lo asustara con eso para que dejara de tomar".

"¿Usted considera que solo por la adicción al alcohol la salid era frágil?", preguntó el presidente del tribunal, Alberto Gaig, a lo que Pomargo respondió que siempre la conversación en torno a la salud del astro giró sobre ese aspecto.

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El testigo contó que durante los últimos días de vida de Maradona advirtió a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada en el juicio, que lo veía muy hinchado y deprimido.

"Cuando yo aviso lo de la hinchazón, Luque me dice que es porque Diego pasaba mucho tiempo acostado", añadió.

Pomargo es uno de numerosos allegados de Maradona, incluidas sus hijas, que días antes del deceso advirtieron sobre una llamativa hinchazón.

Maradona murió a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, según indicó la autopsia.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicólogo Carlos Díaz, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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