El lanzamiento del chupinazo a cargo de la alcaldesa abre la Semana Grande de Santander

Santander, 17 jul (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha abierto la Semana Grande 2026 con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento.

Lo ha hecho acompañada de miembros de las peñas Almejillón y Los Hijos de Julio, que han salido al balcón como representantes de todas las peñas de la ciudad ante una multitud congregada en la Plaza del Ayuntamiento y en las calles adyacentes.

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Durante el acto, Igual ha animado a santanderinos y visitantes a disfrutar al máximo con las actividades programadas por las fiestas de Santiago, y también ha hecho un llamamiento para celebrar las fiestas con "responsabilidad y respeto".

Se da comienzo así a 10 días de programación festiva que ya ha empezado esta mañana con la apertura de las casetas de la Feria de Día y la inauguración del mercado marinero, y ha continuado esta tarde con el tradicional desfile de los peñistas, en el que han participado más de 3.000 personas.

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Los conciertos gratuitos de la Plaza Porticada también arrancarán esta noche, con la tradicional cita de Los40, una de las propuestas más esperadas por el público joven y que cada año reúne a miles de seguidores de la música pop y urbana del momento.

La programación festiva incluye más de 300 propuestas culturales, lúdicas y de ocio, con música en diferentes ubicaciones de la ciudad, fiestas y solidaridad con las peñas, eventos deportivos, gastronomía, actividades infantiles, la feria taurina, o actuaciones de baile.

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EFE

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