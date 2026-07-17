El incendio de Guadalajara ha afectado a 3.483 hectáreas y se han evacuado 529 personas

Toledo, 17 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró este jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado ya a 3.483 hectáreas de superficie y ha provocado la evacuación de 529 personas de 11 localidades de la zona.

El incendio sigue sin ser controlado y quedan muchas horas, "probablemente días", para que se pueda dar por extinguido, ha reconocido esta tarde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ha instalado en el municipio de Tamajón.

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En su cuenta en X, el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) indica que el fuego ha afectado a 3.483 hectáreas de terreno, y que los trabajos que están llevando a cabo los medios que están operando en la zona se centran en proteger los núcleos de población de la zona.

Según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha, el incendio sigue en nivel 2 de operatividad y en estos momentos trabajan en la zona 22 medios aéreos, 45 medios terrestres y 345 personas, entre ellos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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García-Page ha agradecido el trabajo de los equipos que están luchando contra el fuego, que está afectando a una zona muy rica desde el punto de vista forestal, pero también muy difícil porque tiene zonas escarpadas y zonas profundas que dificultan las actuaciones.

Asimismo, García-Page ha agradecido la llamada que le ha hecho esta tarde el rey Felipe VI para interesarse por la evolución del incendio y al que ha explicado los pormenores del incendio, su proyección, la evaluación sobre el siniestro "y sobre todo de la seguridad de las personas".

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"Le he puesto perfectamente al día de cuál era la coyuntura que teníamos y los riesgos que también vemos para los próximos días", ha comentado el presidente de Castilla-La Mancha.

Además, ha valorado la buena coordinación que está habiendo con los alcaldes de la zona y con otras administraciones, así como con la UME y los mandos de la Guardia Civil, que según García-Page "están haciendo un trabajo verdaderamente impecable".

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Su trabajo está siendo particularmente importante sobre todo en las evacuaciones de personas, porque se han dado casos de negativas a evacuar, incluso con niños de por medio, "y sin embargo han podido convencer y actuar, y eso es de un enorme valor para nosotros".

García-Page ha reiterado su agradecimiento a los medios que están luchando contra el fuego y a los servicios que están colaborando en la protección de las personas, como Protección Civil y Cruz Roja, y ha alabado la estrategia de los técnicos que dirigen las labores de extinción, que es acertada.

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"De hecho, han conseguido lo primero, salvar todas las vidas humanas, y no ha habido prácticamente ni siquiera ninguna atención médica, que realmente es muy sorprendente", ha considerado García-Page, que ha hecho hincapié en que los desalojos se han hecho "con total normalidad y además con carácter muy general, sin excepciones".

Y también ha pedido prudencia a la población y ha advertido a la ciudadanía de que no se acerque a curiosear en este y en otros incendios, aprovechando el fin de semana. EFE

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