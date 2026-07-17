El aumento de la financiación en dependencia permitirá crear hasta 115.000 empleos

Madrid, 17 jul (EFE).- La ampliación de la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027 para su distribución a las comunidades autónomas permitirá reducir las listas de espera en 71.000 personas el próximo año y crear 115.000 empleos dentro del sector, además de atender a más beneficiarios y ampliar servicios.

Son las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales tras la aprobación este martes en el Congreso del decreto ley que incrementará las cuantías que el Estado transfiere cada mes a las autonomías por el número de personas que tienen una prestación reconocida por dependencia y en función del grado que tengan, que han comenzado a abonarse en julio y han subido de media un 82 %.

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Junto a la aprobación de este aumento de la financiación estatal, el Congreso aprobó para su remisión al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que, además de contemplar una ampliación de derechos, servicios, prestaciones y menos burocracia, blinda que el Estado tenga que aportar el 50 % de la inversión.

Entre las principales novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende el servicio de asistencia personal más allá del entorno domiciliario (como acompañar al usuario a hacer la compra o ir al médico), y se reconoce como cuidador a otras personas que no sean estrictamente familiares.

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En cuanto a las modificaciones relativas a discapacidad, establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan recibir diferentes prestaciones, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, se elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad, con el fin de agilizar procesos administrativos y reducir listas de espera.

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Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación estatal que tiene el sistema de la dependencia, que también será incrementado en 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones más para 2027.

Con estos incrementos de la financiación, el Gobierno transferirá 6.200 millones de euros más a las autonomías para que reduzcan las listas de espera, que Derechos Sociales estima que pueden descender en 71.000 personas en 2027.

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Según el ministerio, este incremento de la aportación estatal que califican de "histórico" tendrá un gran impacto a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos que puedan contratar a más personal para sus sistemas de cuidados, y supondrá la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Además, calculan que el próximo año se podrá atender a 417.000 nuevos beneficiarios, permitirá mejorar las condiciones laborales de los cuidadores (en su gran mayoría mujeres) y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

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Un objetivo prioritario de este aumento de la aportación que recibirán las comunidades autónomas en materia de dependencia, ha destacado Derechos Sociales, es que se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

Para ello, se ha iniciado una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.

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- Andalucía: 954 millones de euros adicionales del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 millones en 2026 y 635,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 102.333 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

- Aragón: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), con un impacto de 11.175 nuevas beneficiarios, una reducción de 248 personas en lista de espera, y 2.089 nuevos empleos.

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- Asturias: 79 millones de euros adicionales (26,2 millones en 2026 y 52,5 millones en 2027), que podrían traducirse en 9.370 nuevos beneficiarios, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

- Baleares: 84 millones de euros adicionales (28,1 millones en 2026 y 56,3 millones en 2027), que podría incorporar a 8.455 nuevos usuarios, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

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- Canarias: 237 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), y se estiman 16.565 nuevos beneficiarios, una reducción de 609 personas en lista de espera y la creación de 6.563 empleos.

- Cantabria: 55 millones de euros adicionales (18,4 millones en 2026 y 36,9 millones en 2027), que permitiría incorporar 2.493 beneficiarios, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera y crear 1.032 empleos.

- Castilla-La Mancha: 236 millones de euros adicionales (78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027), con un impacto estimado de 18.802 nuevos beneficiarios, una reducción de 2.042 personas en lista de espera y la creación de 6.254 empleos.

- Castilla y León: 341 millones de euros adicionales (113,6 millones en 2026 y 227,3 millones en 2027), que podría permitir incorporar 25.654 beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y 7.329 empleos más.

- Cataluña: 567 millones de euros adicionales (189,1 millones en 2026 y 378,3 millones en 2027), que podría incrementar el sistema en 61.470 beneficiarios, reducir la lista de espera en 24.881 personas y 13.611 empleos más.

- Comunidad Valenciana: 535 millones de euros adicionales (178,3 millones en 2026 y 356,7 millones en 2027), que podría traducirse en 61.727 beneficiarios, 4.471 personas menos en lista de espera y 12.704 nuevos empleos.

- Extremadura: 114 millones de euros adicionales (38 millones en 2026 y 76,2 millones en 2027), con un impacto estimado de 8.132 nuevos beneficiarios, 2.845 personas menos en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

- Galicia: 270 millones de euros adicionales (90,2 millones en 2026 y 180,6 millones en 2027), que podría suponer 15.938 beneficiarios, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos.

- Madrid: 680 millones de euros adicionales (226,6 millones en 2026 y 453,3 millones en 2027), que podrían sumar 60.876 nuevos beneficiarios, 11.497 personas menos en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

- Murcia: 146 millones de euros adicionales (48,6 millones en 2026 y 97,3 millones en 2027), que podría traducirse en un aumento de 7.119 beneficiarios, 4.904 personas menos en lista de espera y 3.334 nuevos empleos.

- Navarra: 38 millones de euros adicionales (12,6 millones en 2026 y 25,4 millones en 2027), que podría sumar 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

- País Vasco: 179 millones de euros adicionales (59,7 millones en 2026 y 119,4 millones en 2027), que podría permitir incorporar 2.631 beneficiarios, 4.153 personas menos en lista de espera y 1.328 nuevos empleos.

- La Rioja: 25 millones de euros más (8,2 millones de en 2026 y 16,5 millones de euros en 2027), que podría traducirse en 2.116 nuevos beneficiarios, eliminar la lista de espera, y 846 empleos. EFE