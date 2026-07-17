El 96 % de los argentinos apuesta a un triunfo sobre España en la final del Mundial

Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El 96 % de las apuestas realizadas por millones de usuarios argentinos en la plataforma Mercado Pago pronostican una victoria de la Albiceleste frente a España este domingo en la final del Mundial 2026, según informó este viernes la empresa de servicios financieros.

De cara a la duelo decisivo, apenas un 1 % de los participantes pronostica una victoria española, mientras que un 3 % apuesta que el encuentro acabará empatado y se definirá en los penaltis.

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La empresa precisó en un comunicado que 10,8 millones de argentinos (casi un cuarto de la población total del país) participaron de la quiniela gratuita desarrollada para el Mundial, llamada Fixture 2026 y que otorga 80 mil dólares en premios a los ganadores.

Sin embargo, no fueron solo argentinos los que participaron, ya que la aplicación es utilizada también en numerosos países de América Latina.

En México, el 52 % de los participantes anticipan un triunfo de Argentina, frente a un 41 % que apuesta por España, mientras que el 7 % cree que el campeón se definirá por penaltis.

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Entre los uruguayos, el 50 % pronostica una victoria albiceleste, el 41 % un triunfo del país europeo y el 9 % restante anticipa una definición desde los doce pasos.

Brasil es el país donde las preferencias aparecen más equilibradas: un 46 % predice un triunfo argentino, mismo porcentaje que apuesta por un triunfo español, mientras que el 8 % se inclinó por un empate.

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Según el informe de la empresa, el resultado que registró el mayor porcentaje de aciertos durante la competición fue la victoria de España por 2-1 sobre Bélgica en los cuartos de final, pronosticada correctamente por el 38 % de los participantes.

En el extremo opuesto quedó la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar, un marcador que apenas fue anticipado por 148 personas. EFE