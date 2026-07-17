Dos muertos y cuatro heridos en un choque frontal en O Porriño (Pontevedra)

Vigo, 17 jul (EFE).- Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas este viernes en una colisión frontal entre dos turismos registrada en la carretera PO-510, a la altura del punto kilométrico 2, en el municipio pontevedrés de O Porriño.

Según han informado el 112 Galicia y la Guardia Civil, el accidente se produjo a las tres de la tarde y obligó a movilizar a los servicios de emergencia al existir dos personas atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados.

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Los bomberos procedieron a liberar a los dos ocupantes del turismo, el conductor y su acompañante, que habían fallecido como consecuencia del impacto. La Guardia Civil ha identificado a las víctimas mortales como una mujer de 68 años y un hombre de 62 años que viajaba como acompañante.

En el otro vehículo implicado, un Mercedes, viajaban cuatro personas, que resultaron heridas de diversa consideración. Una de ellas fue trasladada en el helicóptero medicalizado del 061 debido a la gravedad de sus lesiones.

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Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos sanitarios, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y otros medios de emergencia. Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el impacto. EFE

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