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Colapinto: El objetivo es mejorar el coche,encontrar más ritmo y buscar el mejor resultado

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el séptimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que "el objetivo es mejorar el coche, encontrar más ritmo y buscar el mejor resultado posible" este sábado.

"La jornada ha sido muy productiva y la concluimos en una posición bastante decente en las tablas d tiempos, con el séptimo puesto en el segundo entrenamiento libre, así que podemos estar contentos con nuestro progreso entre sesiones", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires).

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"En el primer entrenamiento nuestro trabajo consistió en intentar ejecutar varias ideas con ambos coches para ver en qué áreas tenemos que mejorar", apuntó el argentino, que al acabar sexto el pasado 24 de mayo el Gran Premio de Canadá, en Montreal, logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"Sé que algunos de nuestros rivales puede que no hayan marcado tiempos de vuelta representativos, pero nos centraremos en nosotros mismos, intentando ganar rendimiento", explicó.

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"Parece que en algunas zonas de la vuelta somos bastante fuertes; otras en las que somos algo flojos, pero esa es la naturaleza de Spa, con sectores y exigentes diferentes. El objetivo es mejorar el coche, encontrar más ritmo y buscar el mejor resultado posible mañana", añadió Colapinto tras marcar el séptimo tiempo del día este viernes en Bélgica. EFE

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