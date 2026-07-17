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2-1. Dos cabezazos doblegan al nuevo Rayo de Beñat San José

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El nuevo proyecto del Rayo Vallecano, con Beñat San José al mando, empezó este viernes con una derrota, doblegado por 2-1 por sendos remates de Ba-Sy, el mayor rodaje y las mejores ocasiones del Hearts, el subcampeón escocés, que marcó la diferencia en la primera parte del encuentro.

Después de la final de la Liga Conferencia de la pasada campaña y de la salida de Íñigo Pérez al Villarreal, es el inicio de una nueva era en el conjunto franjirrojo, por debajo de su adversario este viernes. Sólo una primera prueba, un rodaje inicial, el recorrido y los peajes de la pretemporada, también los desajustes, aprovechados por su contrincante.

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La primera ocasión fue del Rayo Vallecano. El remate de Ettiene Eto’o lo repelió con una parada salvadora el guardameta Schwolow. El resto del primer tiempo y más allá fue del Hearts, que, sobrepasado el cuarto de hora, tras un par de ocasiones precedentes, acertó sobre la portería de Dani Cárdenas. El centro fue de McPake, el cabezazo de Sa-By. El 1-0.

Aún fue más allá el espigado delantero con otro remate rotundo de cabeza en un centro lateral desde la banda derecha. Inalcanzable para el guardameta del Rayo, con dos goles en contra, con otra parada de mérito y con la sensación inequívoca del dominio del conjunto de Edimburgo, cuyo despliegue ofensivo puso en jaque varias veces al Rayo. Khamson Kamara estrelló otro remate en el larguero antes del intermedio con 2-0.

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Aún pudo marcar el 3-0 Braga, en el inicio de la segunda parte, con sustitución general en el conjunto franjirrojo. El primer once, compuesto por Dani Cárdenas; Ivan Balliu, De las Sías, Pelayo, Jozhua; Becerra, Román, Pedro Díaz, Etienne Eto’o; Isi y Alemao, dio paso a un segundo formado por Batalla; Andrei Ratiu, Lejeune, Lozano, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Unai López; De Frutos, Camello, Fran Pérez; y Nteka.

Camello respondió con el 2-1, a la hora de partido: controló un balón al borde del área, lanzó su disparo con la zurda y el golpeo definitivo en un defensa convirtió el remate en una parábola imparable para Schwolow, al que le sobrepasó el balón por encima, sin más opción de alcanzarlo, pese a su reacción inmediata. Un aliciente para el equipo español.

Tampoco supuso un impulso para el empate del Rayo, que respiró aliviado cuando el árbitro anuló el 3-1 por fuera de juego a su rival y que insistió sin apenas oportunidades en la segunda mitad, a la espera de más recorrido, más físico y más frescura. Cuestión de tiempo en esta pretemporada. El inicio de la competición asoma en un mes. Hay tiempo.

- Ficha técnica:

2 - Hearts: Schwolow (Fulton, m. 62); Borchgrevink (Miller, m. 62) Kamson-Kamara (Fagan Walcott, m. 62), Findlay (McCart, m. 62), Kingsley (Kabore, m. 62); Kerjota, Mcentee (Mato, m. 46 (Spittal, m. 77)), Renaud (Guendouz, m. 46), McPake (Magnusson, m. 46); Braga (Altena, m. 62) y Ba-Sy (Dhanda, m. 46 (Kyziridis, m. 77)).

1 - Rayo Vallecano: Cárdenas (Batalla, m. 46); Balliu (Ratiu, m. 46), De las Sías (Lejeune, m. 46), Pelayo (Lozano, m. 46), Jozhua (Pep Chavarría, m. 46); Becerra (De Frutos, m. 46), M. Román (Óscar Valentín, m. 46), Pedro Díaz (Unai López, m. 46), Eto’o (Fran Pérez (m. 46); Isi (Camello, m. 46); Alemao (Nteka, m. 46).

Goles: 1-0, m. 18: Ba-Sy. 2-0, m. 34: Ba-Sy. 2-1, m. 60: Camello.

Incidencias: partido amistoso, disputado en el estadio Tynecastle de Edimburgo ante unos 16.000 espectadores. EFE

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