La reunión anual del Instituto Cervantes se celebrará por primera vez en Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 16 jul (EFE).- Jerez de la Frontera acogerá del 27 al 29 de julio la Reunión Anual del Instituto Cervantes, un encuentro que reunirá a casi un centenar de directivos de la institución para analizar sus líneas estratégicas y planes de actuación para el próximo curso.

Según ha informado el Instituto Cervantes, la cita estará encabezada por su director, Luis García Montero, y contará con la participación de los responsables de los centros de la institución en España y el extranjero.

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La inauguración tendrá lugar el 27 de julio en los Museos de la Atalaya, en un acto en el que está prevista la presencia de la reina Letizia.

La apertura contará también con la intervención de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo.

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Antes, García Montero, la regidora jerezana y Julia Caballero Ramis, presidenta de la Fundación Caballero Bonald e hija del escritor, ofrecerán una rueda de prensa.

Durante la primera jornada se celebrará una mesa de directores sobre los desafíos del español en la Unión Europea y los foros internacionales, así como la situación de la lengua en África y en el Reino Unido tras el Brexit.

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Será la primera vez que Jerez acoja esta reunión anual, que el Instituto Cervantes celebra desde 2005, salvo en 2020 por la pandemia, con sus directores de centros en el exterior y el equipo directivo para analizar sus líneas de actuación. EFE

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