La final del Mundial se verá en pantallas gigantes por toda la Comunidad de Madrid

Madrid, 16 jul (EFE).- La final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina podrá seguirse este domingo a partir de las 21.00 horas en varias pantallas gigantes instaladas en plazas y recintos municipales de toda la Comunidad de Madrid, según se recoge en las webs y las redes sociales de los ayuntamientos.

Madrid capital concentrará varios de los puntos más concurridos con pantallas instaladas en la Plaza de Colón, la explanada del Puente del Rey en Madrid Río y el recinto Movistar Arena.

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Según anunció este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, unas 20.000 personas podrán congregarse en el área de la plaza de Colón, donde se instalará una segunda pantalla orientada a la calle Génova, que permitirá aumentar el aforo de 6.000 en la actual instalada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a los 20.000 previstos.

Las dos de Madrid Río tienen capacidad para una 15.000 personas.

En el norte de la región, municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos o Paracuellos de Jarama han habilitado plazas y recintos deportivos para poder seguir el partido mientras que localidades de la sierra como Manzanares el Real, Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Miraflores o Pinilla del Valle también instalarán pantallas al aire libre.

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La zona sur contará con varios lugares donde seguir la final en, entre otros municipios, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto o Arroyomolinos, que han preparado plazas y espacios para reunir a los aficionados.

En la zona este también se podrá apoyar a la selección junto a otros miles de aficionados en Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey y por el oeste de la capital podrá seguirse el partido desde Navalcarnero, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Sevilla la Nueva.

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Además, el encuentro podrá verse en otros espacios alternativos como centros comerciales que también habilitarán grandes pantallas como el Oasiz (Torrejón de Ardoz) o Nassica (Getafe).

El Ayuntamiento de Madrid informó sobre el dispositivo de seguridad y emergencias, con más de 250 agentes de policía municipal estarán en Colón y 40 agentes en Puente del Rey. Y también habrá en el exterior del Movistar Arena, donde la Comunidad de Madrid pondrá en su interior otra pantalla.

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La Delegación de Gobierno en Madrid también ha convocado mañana una reunión urgente de coordinación de seguridad ante la posible victoria de la selección española en la final de la Copa del Mundo que se celebrará el domingo 19 de julio contra Argentina. EFE