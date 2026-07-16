Gil Pratsobrerroca trabaja ya en su segunda novela, aún sin fecha de publicación

Barcelona, 16 jul (EFE).- El joven escritor y guionista tras el éxito 'El joc del silenci', Gil Pratsobrerroca, está ya inmerso en la escritura de la que será su segunda novela, un esperado trabajo para el que aún no hay fecha de publicación.

Así lo han adelantado fuentes de La Campana, la editorial que el pasado otoño se vio obligada a un rápido trabajo de reimpresión de un 'thriller' que era casi imposible encontrar en librerías por la fuerza del 'boca oreja'.

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La primera novela de Pratsobrerroca (Vic, 1996), que estuvo entre las más vendidas de Sant Jordi y también se ha situado en los rankings en su versión castellana ('El juego del silencio', Roja y negra), tiene una trama adictiva que se desencadena por la desaparición de una niña de 7 años.

El director literario de Penguin (al que pertenece La Campana), Joan Riambau, ha puesto en valor el impulso para la lectura entre los jóvenes en catalán que han representado en los últimos años tanto Pratsobrerroca como Georgina Rodríguez Sirvent, la más vendida en Sant Jordi con 'Crispetes de matinada' y tras el éxito de 'Les calces al sol', que lleva 200 semanas entre los títulos más vendidos. EFE

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