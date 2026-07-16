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El juez pospone a mañana la declaración de la directora de la Guardia Civil por la extensión del interrogatorio al DAO

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha acordado posponer a este viernes la declaración como investigada de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que estaba citada para este jueves, debido a la extensión del interrogatorio al director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas.

Así lo han indicado fuentes jurídicas a Europa Press en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

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El juez atribuye tanto a González como a Llamas, que estaban citados a declarar este jueves, la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

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En concreto, la UCO indicó que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señaló.

"NUNCA, JAMÁS" INTERFIRIÓ EN INVESTIGACIONES DE LA UCO

Según los investigadores, "se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con la exmilitante y reconoció que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.

González subrayó que mantuvo un encuentro con Díez en septiembre de 2024, si bien indicó que la exmilitante "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil.

En una última cita en el mes de mayo, Díez le planteó "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', algo que la directora general dijo que "rechazó de plano", según afirmó.

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EuropaPress

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