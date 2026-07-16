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El internacional belga Retin Obasohan refuerza la dirección de juego del San Pablo Burgos

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Burgos, 16 jul (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha fichado al base-escolta belga Retin Obasohan para la temporada 2026-2027, en la que el conjunto burgalés competirá tanto en la Liga Endesa como en la BKT EuroCup.

Obasohan, de 1,91 metros de altura, llega tras disputar las dos últimas campañas con el BAXI Manresa, donde se consolidó como una pieza importante en la rotación del conjunto barcelonés.

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El internacional belga destaca por su polivalencia para ocupar las posiciones de base y escolta, una versatilidad que permitirá al San Pablo Burgos ampliar las opciones en la dirección de juego y en el perímetro de cara a una temporada con doble competición, informaron este jueves fuentes del club.

Formado en la Universidad de Alabama, donde militó entre 2012 y 2016 en la NCAA, inició posteriormente su carrera profesional en Europa con el OeTTINGER Rockets Gotha alemán.

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Tras una experiencia en la G League estadounidense con los Northern Arizona Suns durante la campaña 2018-2019, regresó al baloncesto europeo.

Desde entonces ha defendido las camisetas del Brose Bamberg (Alemania), ERA Nymburk (República Checa), Hapoel Jerusalem (Israel), LDLC ASVEL (Francia) y Derthona Tortona (Italia), antes de incorporarse al BAXI Manresa en el curso 2024-2025.

Durante la pasada temporada de Liga Endesa promedió 12,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,9 asistencias por encuentro, además de registrar una media de 9,4 créditos de valoración.

Con esta incorporación, el San Pablo Burgos suma experiencia internacional y conocimiento de la competición española para reforzar su plantilla en su regreso a la élite del baloncesto nacional y en su participación en la BKT EuroCup y se une al fichaje de Ziga Samar y la continuidad de Dani Díez. EFE

vfr/rjh/cmm

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