Cuatro detenidos por robar en Granada y C. Valenciana con el método del abrazo cariñoso

Granada, 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como autores de robos con violencia cometidos mediante el método del abrazo cariñoso contra personas de edad avanzada en diferentes municipios de la provincia de Granada y de Levante.

Según ha informado el instituto armado, los arrestos se enmarcan en dos actuaciones policiales desarrolladas esta semana y los detenidos se enfrentan a cargos por robos con violencia y hurtos de joyas a personas de avanzada edad cometidos mediante el método del abrazo cariñoso.

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La primera operación se desarrolló este martes después de que varios vecinos de Caniles (Granada) alertaran a la Guardia Civil sobre una mujer rubia que había intentado sustraer joyas a dos personas mayores mediante el método del abrazo cariñoso.

Una patrulla se desplazó a la zona y, con otros agentes, localizó a la sospechosa en una calle junto a otra mujer en el momento en que ambas iban a subirse a un vehículo conducido por un varón.

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El área de Investigación de Baza, que tiene una línea de investigación específica sobre esta modalidad delictiva en la comarca, asumió las gestiones iniciales, colaboró en la identificación de las tres personas y verificó que todas tenían numerosos antecedentes por hechos similares y varias requisitorias judiciales y policiales en vigor.

La información ha servido para vincular a estos tres arrestados con otros hechos similares registrados en diferentes municipios de la provincia.

Además, los arrestados han actuado en un robo con violencia el 11 de julio en Antequera (Málaga), en otro robo en el que una de las mujeres aprovechó un abrazo cariñoso para un hurto en Cuevas del Campo (Granada), y en otro robo con violencia el pasado junio en Freila, también en la provincia de Granada.

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Ambas mujeres actuaron en un intento de robo en Torrevieja (Alicante) y el hombre en un hurto y una estafa ocurridos registrados en Gandía (Valencia).

Las tres personas han pasado a disposición judicial con cargos mientras se investiga su posible participación en otros delitos.

Por otro lado, este miércoles agentes de la Guardia Civil detuvieron a otra mujer que fue retenida por un grupo de vecinos tras sustraer con violencia varias joyas a una persona de avanzada edad mediante el método del abrazo cariñoso.

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Se trata también de una mujer con antecedentes por hechos similares que ha pasado también a disposición judicial. EFE

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