Espana agencias

CEOE y autonomías impulsan estrategia conjunta para reforzar el peso económico del deporte

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los responsables del deporte de las Comunidades Autónomas (CCAA) han acordado impulsar una estrategia común para reforzar el peso del deporte en la economía y facilitar la colaboración entre las administraciones y las empresas del sector.

El acuerdo se ha plasmado en la hoja de ruta 'Deporte, Industria y Territorio', un marco estratégico promovido por CEOE que establece una agenda común entre administraciones y empresas para favorecer un modelo de desarrollo más coordinado, competitivo e innovador del ecosistema deportivo.

PUBLICIDAD

Entre las medidas planteadas figuran facilitar la inversión; impulsar el turismo deportivo; apoyar la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial; mejorar la formación de los profesionales del sector y promover la práctica deportiva como herramienta para mejorar la salud, según informó la CEOE en un comunicado.

La iniciativa también busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo económico, especialmente en zonas rurales, y reforzar la capacidad de España para atraer competiciones y grandes eventos deportivos.

PUBLICIDAD

La Comisión de Cultura y Deporte de la patronal será la encargada de coordinar el desarrollo de esta estrategia junto con las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales de cada territorio. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Un informe oficial revela que el PIB por habitante ajustado por poder adquisitivo en el país luso equivale al 82% de la media europea, mientras que en España alcanza el 92%

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Ni nadar ni caminar: a partir de los 50 años las mujeres necesitan hacer este ejercicio para no perder masa muscular

A partir de los 50 años, la pérdida de masa muscular se acelera y solo el entrenamiento de fuerza ha demostrado ser eficaz para mantener la salud

Ni nadar ni caminar: a partir de los 50 años las mujeres necesitan hacer este ejercicio para no perder masa muscular

Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

La actriz ha seguido de cerca cada partido junto a Javier Bardem o famosos como Inés de Ramón, Brad Pitt y Rosalía

Penélope Cruz se declara fan de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal: la foto inédita en las gradas del Mundial 2026

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

La Audiencia de Almería sentencia a uno de los beneficiarios de una red de empresas fantasma que defraudó más de 630.000 euros a las arcas públicas

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

El heredero británico es un gran aficionado al fútbol, pero no ha podido acudir a ninguno de los partidos de la selección inglesa

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

DEPORTES

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Las estrellas de Inglaterra sentencian a Tomas Tuchel: “A este nivel no es suficiente con aferrarse al 1-0″

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial