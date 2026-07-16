CEOE y autonomías impulsan estrategia conjunta para reforzar el peso económico del deporte

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los responsables del deporte de las Comunidades Autónomas (CCAA) han acordado impulsar una estrategia común para reforzar el peso del deporte en la economía y facilitar la colaboración entre las administraciones y las empresas del sector.

El acuerdo se ha plasmado en la hoja de ruta 'Deporte, Industria y Territorio', un marco estratégico promovido por CEOE que establece una agenda común entre administraciones y empresas para favorecer un modelo de desarrollo más coordinado, competitivo e innovador del ecosistema deportivo.

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Entre las medidas planteadas figuran facilitar la inversión; impulsar el turismo deportivo; apoyar la innovación, la digitalización y la inteligencia artificial; mejorar la formación de los profesionales del sector y promover la práctica deportiva como herramienta para mejorar la salud, según informó la CEOE en un comunicado.

La iniciativa también busca aprovechar el deporte como motor de desarrollo económico, especialmente en zonas rurales, y reforzar la capacidad de España para atraer competiciones y grandes eventos deportivos.

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La Comisión de Cultura y Deporte de la patronal será la encargada de coordinar el desarrollo de esta estrategia junto con las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales de cada territorio. EFE