Espana agencias

Asociación Milana Bonita de Paco Rabal propone a RAE incorporar 'rabaliano' a diccionario

Guardar
Google icon

Águilas (Murcia), 16 jul (EFE).- La Asociación Milana Bonita, dedicada a mantener viva la memoria y legado del actor Francisco Rabal (1926-2002), ha propuesto a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término 'rabaliano' a su diccionario de la lengua española, al amparo de los mismos parámetros que sirvieron para aceptar en su día los términos buñueliano y berlanguiano.

Este colectivo cultural ha cursado la solicitud a la RAE en el marco de los múltiples homenajes que se están tributan a Rabal este año con motivo de su centenario y sostiene que el término 'rabaliano' como sustantivo y como adjetivo se usa desde hace décadas para hacer referencia a la forma de ser y la idiosincrasia del actor aguileño y de su entorno.

PUBLICIDAD

Defiende esta asociación que “las características de humildad, seriedad y compromiso social que siempre enarboló Paco Rabal, así como su personal método interpretativo, conforman ese perfil que bien pudiera calificarse de rabaliano”.

Rabaliano es también el nombre del título que desde la muerte del actor han recibido decenas de intérpretes y gentes del mundo del cine y la industria audiovisual en los premios anuales que organiza Milana Bonita.

PUBLICIDAD

La asociación recuerda que desde 2020, con ocasión del centenario del cineasta Luis García Berlanga, la RAE tiene aceptado el adjetivo berlanguiano para evidenciar rasgos característicos de su obra.

Diez años antes lo había hecho con el término buñueliano, referido a la personalidad y obra del internacional aragonés Luis Buñuel, del que Rabal fue íntimo amigo y con el que trabajó en algunos de sus mejores papeles.

Milana Bonita recuerda que “no es extraño oír o leer expresiones como que 'Bienvenido, Mister Marshall' o 'La Escopeta nacional' son productos inconfundiblemente berlanguianos” y que son buñuelianas las estructuras cinematográficas de las películas 'Viridiana' o 'Belle de jour'.EFE

adm/bc/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Noheda, la villa romana que se puede visitar de noche y que cuenta uno de los mosaicos figurativos más imponentes de España

El enclave arqueológico ha programado cuatro recorridos guiados nocturnos este verano

Noheda, la villa romana que se puede visitar de noche y que cuenta uno de los mosaicos figurativos más imponentes de España

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Su cierre estaba previsto para 2027

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo, un plato principal sabroso y muy fácil de preparar

Estos pimientos envasados, suaves y ligeramente dulces, se rellenan con una mezcla de pollo guisado con verduras y una bechamel ligera

Receta de pimientos del piquillo rellenos de pollo, un plato principal sabroso y muy fácil de preparar

El proyecto de Elena Rivera que le ha hecho posponer su luna de miel con el periodista David Redondo

La actriz acaba de darse el ‘sí, quiero’ con su pareja desde hace 15 años en una emotiva boda celebrada en Madrid

El proyecto de Elena Rivera que le ha hecho posponer su luna de miel con el periodista David Redondo

Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó en redes con su despedida: “Me voy feliz y en calma

La joven padecía un cáncer desde hacía cuatro años y estaba en cuidados paliativos

Muere Fina García, la profesora sevillana de 27 años que emocionó en redes con su despedida: “Me voy feliz y en calma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española