Asociación Milana Bonita de Paco Rabal propone a RAE incorporar 'rabaliano' a diccionario

Águilas (Murcia), 16 jul (EFE).- La Asociación Milana Bonita, dedicada a mantener viva la memoria y legado del actor Francisco Rabal (1926-2002), ha propuesto a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término 'rabaliano' a su diccionario de la lengua española, al amparo de los mismos parámetros que sirvieron para aceptar en su día los términos buñueliano y berlanguiano.

Este colectivo cultural ha cursado la solicitud a la RAE en el marco de los múltiples homenajes que se están tributan a Rabal este año con motivo de su centenario y sostiene que el término 'rabaliano' como sustantivo y como adjetivo se usa desde hace décadas para hacer referencia a la forma de ser y la idiosincrasia del actor aguileño y de su entorno.

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Defiende esta asociación que “las características de humildad, seriedad y compromiso social que siempre enarboló Paco Rabal, así como su personal método interpretativo, conforman ese perfil que bien pudiera calificarse de rabaliano”.

Rabaliano es también el nombre del título que desde la muerte del actor han recibido decenas de intérpretes y gentes del mundo del cine y la industria audiovisual en los premios anuales que organiza Milana Bonita.

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La asociación recuerda que desde 2020, con ocasión del centenario del cineasta Luis García Berlanga, la RAE tiene aceptado el adjetivo berlanguiano para evidenciar rasgos característicos de su obra.

Diez años antes lo había hecho con el término buñueliano, referido a la personalidad y obra del internacional aragonés Luis Buñuel, del que Rabal fue íntimo amigo y con el que trabajó en algunos de sus mejores papeles.

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Milana Bonita recuerda que “no es extraño oír o leer expresiones como que 'Bienvenido, Mister Marshall' o 'La Escopeta nacional' son productos inconfundiblemente berlanguianos” y que son buñuelianas las estructuras cinematográficas de las películas 'Viridiana' o 'Belle de jour'.EFE

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