Asociación judicial avisa de que el fallo de la amnistía no avala su aplicación automática

Madrid, 16 jul (EFE).- La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha mostrado este jueves su "máximo respeto" por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, pero ha advertido de que el fallo no avala una aplicación "automática ni incondicionada" de la amnistía.

El TJUE ha dictaminado este jueves que la ley de amnistía que afectó al proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

PUBLICIDAD

Esta decisión marca ahora el camino al Tribunal Constitucional, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle por el delito de malversación.

En un comunicado, la AJFV destaca que la sentencia no avala una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía y recuerda que el propio TJUE precisa que esa ley no supone la inaplicación del Código Penal ni la extinción de la responsabilidad penal, sino un impedimento para el enjuiciamiento que debe ser constatado, en cada caso concreto, por los órganos judiciales competentes.

PUBLICIDAD

En consecuencia -apunta- los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos siguen quedando excluidos de la amnistía y plenamente sujetos a enjuiciamiento.

Sobre la alegación de que la ley vulnera el principio de igualdad, la AJFV subraya que el TJUE se ha pronunciado exclusivamente sobre los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, concluyendo que los delitos cometidos en el contexto del proceso independentista catalán y los cometidos en otro contexto no constituyen, a esos efectos, situaciones comparables.

PUBLICIDAD

Esta conclusión se circunscribe al Derecho de la Unión y no resuelve la cuestión distinta de si la amnistía introduce un trato desigual entre españoles contrario al artículo 14 de la Constitución Española, extremo sobre el que la AJFV mantiene sus reservas.

Añade, además, que la decisión del TJUE no determina su aplicación automática en procesos concretos y respecto de hechos determinados, pues la aplicación efectiva de la ley corresponde a los jueces y tribunales ordinarios, mediante resoluciones motivadas e individualizadas, y con pleno respeto a la legalidad penal, procesal y europea.

PUBLICIDAD

Por su parte, desde la asociación Jueces y juezas para la Democracia (JjpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha recalcado en declaraciones a EFE que las dos sentencias que hoy ha hecho públicas el TJUE "no sólo aclaran que el derecho europeo no se vio afectado por la ley de amnistía sino que además desmiente a todos aquellos que sostenían que su aprobación y aplicación supondría el fin del Estado de Derecho".

Por el contrario -añade- sus consideraciones evidencian que la finalidad para la que se aprobó, con amplio respaldo de la representación de la soberanía popular, persiguiendo la normalización institucional, es conforme a derecho y no contradice el acervo jurídico de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

"Se confirma, de esta manera, la plena constitucionalidad de la norma y el respeto de la misma al derecho de la UE", destaca Rodríguez. EFE