Un “puto recital”, bailes… así celebró España el pase a la final

Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- La selección española derrotó a Francia 0-2 para clasificarse a las segundas semifinales de un Mundial en su historia. Un hito del que Unai Simón aseguró que aún no son “conscientes” en una celebración en el vestuario marcada por los bailes, por ‘NUEVAYoL’ y por una frase de Marc Cucurella que resume el partido: “Vaya puto recital”.

Así entró Cucurella al vestuario de la selección española tras vencer a Francia. Un Cucurella que recibió tarjeta amarilla en el minuto 30, que no le condicionó para frenar a la delantera que atemorizaba a los rivales durante el Mundial. Ni Olise ni Dembélé pudieron con el reciente fichaje del Real Madrid.

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“Te los has comido, sácatelos del bolsillo hermano”, se escucha de fondo tras su “vaya puto recital”, en el vídeo que la selección española compartió en sus redes sociales mostrando la celebración en el vestuario.

En este, la exclamación de alegría más repetida fue “‘¡vamos!”, antes de sucederse los bailes y alergía rumbo a la final, en ‘NUEVAYoL’, el título de la canción de Bad Bunny que ha sonado durante el Mundial en el vestuario de España, a modo de premonición y deseo.

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“Estaba escrito ya. Empezamos en Atlanta y acabamos en Nueva York. Está cerca, vamos a por ello”, dijo Dani Olmo tras derrotar a Francia.

Además, Unai Simón mostró el sentir de un vestuario aún asimilando el logro conseguido.

“Todavía lo estamos dirigiendo un poco porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Nos daremos cuenta con el paso de los días, toca prepararse para la final”, aseguró.

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Y en ese proceso de asimilar lo logrado salieron los futbolistas del estadio de Dallas, con un semblante alegre pero comedido. Sin alardes, su objetivo sigue siendo el mismo que al principio de la concentración el 30 de mayo: ganar la final del 19 de julio. EFE