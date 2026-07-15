Un incendio en Crecente (Pontevedra) obliga a interrumpir los trenes entre Vigo y Ourense

Santiago de Compostela, 15 jul (EFE).- Un incendio forestal declarado este miércoles en Crecente (Pontevedra) ha obligado a interrumpir la circulación de trenes entre Vigo y Ourense, debido a que el fuego está muy cerca de la infraestructura ferroviaria, ha informado Adif.
Este incendio, según la información facilitada por Medio Rural, comenzó a las cinco y media de la tarde y no llega a diez hectáreas.
En su control trabajan tanto medios aéreos como terrestres.
Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada. EFE
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