Un incendio declarado en Sigüés (Zaragoza), entre Jaca y Pamplona, corta la N-240

Zaragoza, 15 jul (EFE).- Un incendio forestal declarado este miércoles en Sigüés (Zaragoza), que afecta a una zona de matorral junto al embalse de Yesa y la N-240, entre Jaca (Huesca) y Pamplona, ha obligado a cortar esta vía.

Según ha informado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, el fuego se sitúa en las inmediaciones del embalse, en un espacio que habitualmente se utiliza para acampar.

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El consejero ha advertido de que, si el incendio salta un cortafuegos y la A-240, el entorno que alcanzaría es una zona forestal "complicada", aunque ha apuntado que, por el momento, "se está actuando bien" y ha esperado que no haya peligro.

De hecho, ha observado que el fuego se encuentra "muy pegado al pantano", muy cerca de la frontera con Navarra, y que ya hay medios aéreos desplegados de ese territorio y de Aragón.

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Concretamente, el dispositivo aragonés Infoar ha dispuesto la brigada helitransportada de Bailo (Huesca), con su helicóptero, dos brigadas terrestres y dos autobombas, mientras que la Comunidad Foral de Navarra participa con cuatro dotaciones de bomberos y un helicóptero bombardero.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha enviado un avión anfibio FOCA y en el incendio también intervienen bomberos de las diputaciones provinciales de Zaragoza y de Huesca.

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La N-240 permanece cortada entre los puntos kilométricos 332,5 y 337, en Sigüés, y el tráfico está siendo desviado por la A-21, entre los puntos kilométricos 55,6 y 64,1. EFE