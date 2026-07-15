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Un incendio cerca de la vía obliga a cortar el trazado ferroviario entre Sevilla y Huelva

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Sevilla, 15 jul (EFE).- Un incendio que se ha originado poco después de las 20.30 horas de este miércoles ha obligado a cortar la vía férrea Sevilla-Huelva, ha informado en sus redes sociales el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El fuego está localizado próximo a la vía, en una zona situada entre las estaciones de Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes, ambas en la provincia de Sevilla.

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Los bomberos están trabajando para extinguir las llamas, mientras que se ha planteado un servicio de autobús por si fuese necesario. EFE

fcs/fs/ram

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