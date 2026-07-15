Temas del día de EFE España del miércoles 15 de julio de 2026

UE GIBRALTAR

La Línea de La Concepción (Cádiz) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto de demolición de la verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), el día en el que entra en vigor el Tratado entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit, que supone el derribo de este paso fronterizo.

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CASO LEIRE

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por los mensajes que se intercambió con la exmilitante socialista.

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TIEMPO CALOR

Madrid - Las temperaturas vuelven a subir de manera significativa este miércoles y obligan a activar avisos rojos en Aragón y la Comunidad Valenciana, y naranja en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, con temperaturas que en algunos puntos rondarán los 40 grados durante el día y no bajarán de 25 grados por la noche.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Aunque la evolución general de los incendios activos en España es aparentemente favorable, los dispositivos de extinción afrontan este miércoles un riesgo de fuego muy alto o extremo, especialmente en el tercio oriental del país y en puntos del extremo sur y del interior de Mallorca.

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Madrid - El refuerzo de la cobertura vegetal, un uso estable del suelo, la accesibilidad para el mantenimiento y la posibilidad de contar con ciudadanos en jornadas de voluntariado son los criterios ecológicos y de viabilidad básicos para proyectos de reforestación en áreas quemadas o con problemas de desertización. (Texto)

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CIS BARÓMETRO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su último barómetro mensual en el que se podrá ver la repercusión en la estimación de voto ciudadano del pacto del PP y Vox en Andalucía, las novedades en los casos de corrupción que afectan la PSOE y la crisis interna de Sumar.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023627786)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este miércoles que el índice de precios de consumo (IPC) de junio se mantuvo en el 3,2 % interanual, pese al incremento del IVA del gas y la electricidad al 21 %.

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(Texto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, presenta el informe con sus previsiones sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2026.

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(Texto)

SOLEDAD SALUD

Madrid - En el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), la Fundación ONCE y la Fundación AXA presentan el estudio ‘Soledad no deseada y salud mental en España’, centrado en analizar cómo se relaciona la soledad no deseada con la salud mental.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8014006174)

PRINCESA GIRONA

L'Escala (Girona) - La princesa de Asturias y de Girona, Leonor, y la infanta Sofía recorren el yacimiento arqueológico de Empúries antes de la llegada de los reyes para participar en el tradicional encuentro de la familia real con los premiados por la Fundación Princesa de Girona.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DANIEL INNERARITY

Santander - El filósofo vasco Daniel Innerarity asegura, en una entrevista con EFE, que la IA ni es inteligencia ni es artificial y reconoce que tiene más miedo a los humanos detrás de la tecnología que a las propias máquinas. Eva García González

(Texto) (Foto)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto ofrece una oportunidad única para explorar la física solar y conocer de cerca la investigación puntera que se hace en Europa desde el espacio, con misiones como Solar Orbiter, Proba-3 y Smile, todas ellas lideradas por la Agencia Espacial Europea (ESA).

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022693270)

JAZZ VITORIA

Vitoria - La cantante estadounidense Gretchen Parlato abre la primera jornada del Festival de Jazz de Vitoria en una velada que completa el grupo 'a capela' Take 6, ganador de una decena de premios Grammy y formado por seis voces que viajan por el gospel, el jazz, el R&B y el funky.

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RUBÉN BLADES

Sevilla - La salsa de Rubén Blades, un icono de la música latina, llega al Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, donde el artista panameño inicia su gira española acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

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TEBEOS EXPOSICIÓN

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - Nombres como Jaimito, Mortadelo y Filemón o el Capitán Trueno poblaron la infancia de una gran parte de España que semanalmente frecuentaba los quioscos para encontrar sus viñetas favoritas. Los tebeos, que llevaron a la Real Academia a acuñar una palabra a la altura, se exponen en una muestra a los pies del Monasterio de El Escorial. Adrián Masa de Vega

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA SERBIA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene un encuentro con el ministro para la Integración Europea y jefe de la Delegación Serbia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto de la República de Serbia, Nemanja Starovic. Ministerio.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA CATAR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firma en el libro de condolencias abierto en la Embajada de Catar con motivo del fallecimiento del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, padre del emir de Catar. Paseo de la Castellana, 15.

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la apertura del Foro EPP Libertas, en el que también participan el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori. Eurostars Madrid Tower. Paseo de la Castellana, 259 B. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- UE GIBRALTAR.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de demolición de la Verja con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Al término, Sánchez realiza una declaración institucional ante los medios de comunicación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro de julio. (Texto)

18:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presenta al forense y asesor de memoria democrática Francisco Etxeberría en un coloquio organizado por Democracia Canarias XXI. Hotel Reina Isabel. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Comisión Europea actualiza su boletín petrolero, que incluye la evolución del precio medio de la gasolina y el gasóleo durante la última semana en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Madrid.- FERROCARRIL HUELGA.- El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de 24 horas en Renfe y denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías. (Texto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente a junio de 2026.

09:00h.- Madrid.- SISTEMA ELÉCTRICO.- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, interviene en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- PUERTOS ESTADO.- El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, diserta sobre 'El futuro de los puertos españoles: retos y oportunidades desde Las Palmas', en un foro organizado por Prensa Ibérica y La Provincia. Hotel Santa Catalina. (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- FRANQUICIAS INFORME.- La Asociación Española de la Franquicia (AEF) presenta el informe 'La franquicia en España 2026'. c/ Serrano, 138. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- PIMEC INFORME.- Pimec presenta el estudio 'Vivienda, movilidad y competitividad de las pymes' en el marco de la jornada 'Competitividad en riesgo: el impacto empresarial de la crisis de la vivienda'. c/ Viladomat, 174.

10:30h.- A Coruña.- FORO ECONÓMICO.- El ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios de comunicación antes de intervenir (11:00 horas) en el acto de presentación del 'Anuario de Economía 2026', organizado por el Foro Económico de Galicia. Auditorio de la Afundación Abanca. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Madrid.- CORREOS SINDICATOS.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informa sobre la convocatoria de movilizaciones en Correos en septiembre. c/ Fernando el Santo, 17. (Texto)

11:00h.- Madrid.- MOTOR AUTOMOCIÓN.- Presentación del Informe Anual 2025 de Anfac. c/ Oquendo, 23.

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, presenta el informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas. c/ José Abascal, 2. (Texto)

11:30h.- A Coruña.- EMPRESAS CONCENTRIX.- Jornada de huelga de la plantilla de Concentrix, la empresa que presta servicio de atención a usuarios de Microsoft, ante el anuncio de 80 despidos para ser sustituidos por inteligencia artificial. Delegación del Gobierno.

11:30h.- Arteixo (A Coruña).- INDUSTRIA INDITEX.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las instalaciones de Inditex.

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA SUDÁFRICA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene una reunión, por videoconferencia, con la ministra de Empleo y Trabajo de la República de Sudáfrica, Nomakhosazana Meth.

16:00h.- O Burgo (A Coruña).- INDUSTRIA ELECTROLINERAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la inauguración de la electrolinera Atlante. Tras el acto (17:15 horas) atiende a los medios de comunicación. Área de servicio. (Texto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- TRABAJO LGTBI.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en el webinar de lanzamiento del MOOC 'La inclusión de las personas LGBTIQ+ en el mundo del trabajo', desarrollado por el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) y organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA ITALIA.- La Embajada de Italia organiza un encuentro con los representantes del sector empresarial italiano y español al que acuden el vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, y el embajador de Italia, Giuseppe Buccino. c/ Lagasca, 98.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Dos periodistas de À Punt que estuvieron trabajando en Catarroja el 29 de octubre de 2024 declaran ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, en la que murieron 231 personas. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- CATALUÑA JUSTICIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión de trabajo con el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler. Conselleria.

10:00h.- Madrid.- CASO LEIRE.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con la exmilitante socialista Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General. A las 11:00 horas está citada, también como testigo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por los mensajes que intercambió con Díez. c/ García Gutiérrez, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- JUSTICIA CURSO.- El magistrado y expresidente del CGPJ Carlos Lesmes y el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo pronuncian sendas conferencias sobre la independencia del Poder Judicial y las reformas de la justicia. Edificio María Cristina.

10:30h.- Torrejón de Ardoz (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA ARABIA SAUDÍ.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, la Unidad de Control Organizativo de la Policía Nacional en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

SOCIEDAD

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en la inauguración del curso 'Violencia digital contras las mujeres', organizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y la Fundación Complutense en el marco de los Cursos de Verano de la UCM. Hotel Darma Victoria. (Texto)

10:50h.- Zaragoza.- CIENCIA CIUDADANA.- La rectora y presidenta de la Fundación Ibercivis, Rosa Bolea, preside el acto de lanzamiento oficial del nuevo portal web del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Paraninfo.

11:00h.- Santander.- AHOGAMIENTOS PREVENCIÓN.- La infanta Elena participa, acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la presentación de una campaña para prevenir ahogamientos y realizar primeros auxilios en playas, que organiza la Fundación Mapfre. Segunda playa de El Sardinero. (Texto) (Foto)

11:30h.- L'Escala (Girona).- PRINCESA GIRONA.- La princesa de Asturias y de Girona, Leonor, y la infanta Sofía visitan el conjunto arqueológico de Empúries acompañadas por jóvenes de los programas de la Fundación Princesa de Girona. A continuación, acompañarán a los reyes en la reunión con los miembros del Consejo Asesor Joven de la fundación, en la que se presentará la evolución de los trabajos de este órgano consultivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- València.- AGENCIA METEOROLOGÍA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios de comunicación antes de visitar la sede de la Aemet. c/ Botánico Cabanilles, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SOLEDAD SALUD.- Presentación del estudio sobre ‘Soledad no deseada y salud mental en España’, elaborado por la Fundación Once y la Fundación AXA en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES). c/ Sebastián Herrera, 15. (Texto)

12:15h.- Madrid.- ECLIPSE SOLAR.- La Agencia Espacial Europea convoca una sesión informativa para hablar del eclipse solar del 12 de agosto. 'Streaming'. (Texto)

12:30h.- La Aguilera (Burgos).- PRENSA PODER.- El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, imparte una conferencia en la XIV edición del curso 'Prensa y poder'. Ciudad de la Educación. (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Información actualizada sobre los incendios forestales de la última semana en España, según los datos europeos de EFFIS.

17:30h.- Bilbao.- CONGRESO SOCIOLOGÍA.- El lehendakari, Imanol Pradales, participa en el acto inaugural del XVI Congreso Español de Sociología, que reúne a más de 1.500 profesionales. Palacio Euskalduna.

19:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, inaugura el acto 'Cierre del proceso de regularización extraordinaria', en el que intervienen la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el secretario de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE, Luc André Diouf; y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela. c/ Ferraz, 70. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO CULTURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Nayef Al-Fayez. A las 11:30 recibe al director general de la Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ALECSO), Mohamed Ould Amar; y a las 12:00 se reúne con el cineasta Basel Adra, ganador de un Óscar. Ministerio.

10:00h.- Barcelona.- ARTES DIGITALES.- Presentación de la Biennal d’Arts Digitals, concebida como una plataforma para conectar pensamiento, creación artística y sector profesional con el objetivo de situar Barcelona como referente internacional de las artes digitales. DHub. (Texto)

10:30h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social de la UCLM, César Sánchez, y la directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Irene Pardo, inauguran las XLIX Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 'La Compañía Nacional de Teatro Clásico: 40 años reviviendo los clásicos'. Palacio de Valdeparaíso. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- JOSEP PONS.- El director Josep Pons ofrece una rueda de prensa en la que hará balance de sus 14 años al frente de la Orquestra del Liceu, una etapa que cerrará con un último concierto el 24 de julio. Teatro del Liceo. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- Artistas palestinos como el pintor Rafat Asad y el escritor Karim Kattam participan, dentro del 'Ágora ciudadana para la cultura palestina', en la mesa redonda 'Cultura para la resistencia, identidad y arte contra la represión'. Museo Thyssen-Bornemisza.

12:00h.- Santiago de Compostela (A Coruña).- LENGUA GALLEGO.- Presentación de la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Museo Centro Gaiás. (Texto) (Foto)

17:00h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, Haizam Amirah; el coordinador de la Casa Árabe Karim Hauser y representantes de AECID participan en la mesa redonda 'Cooperación cultural con Palestina'. Círculo de Bellas Artes.

19:15h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homólogo palestino, Emad Hamdan, inauguran la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina que hoy y mañana reúne a 30 delegaciones internacionales para abordar la reconstrucción de la cultura del pueblo palestino. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Museo del Prado. (Texto) (Foto)

20:00h.- Padrón (A Coruña).- DÍA ROSALÍA.- La Fundación Rosalía de Castro entrega la distinción Rosa de Galicia a Amancio Prada por los 50 años de su disco 'Rosalía de Castro' coincidiendo con el 141 aniversario del fallecimiento de la poetisa. Casa-Museo Rosalía de Castro.

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Primera jornada del Festival de Jazz que abre la cantante estadounidense Gretchen Parlato. Mendizorroza. (Texto) (Foto)

22:00h.- Granada.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de Sting en el marco del Ciclo 1001 Músicas. Plaza de toros.

22:30h.- Sevilla.- RUBÉN BLADES.- El panameño Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, actuá en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España. (Texto) (Foto)

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Estreno de la obra 'Timón de Atenas' en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Teatro romano. (Texto) (Foto)

EFE

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