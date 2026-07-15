Temas del día de EFE España del jueves 16 de julio de 2026

LEY AMNISTÍA

Luxemburgo/Barcelona - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decide este jueves si la amnistía de los delitos de malversación y terrorismo se ajusta a la normativa comunitaria, en una sentencia clave en el horizonte judicial del expresidente catalán Carles Puigdemont.

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CLAVES | Barcelona - El pronunciamiento de la justicia europea sobre la malversación en el procés marcará el terreno de juego al Tribunal Constitucional (TC), que el próximo otoño decidirá si rectifica al Supremo y da luz verde a la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, dos años después de la aprobación de la ley.

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CLAVES | Barcelona - Más allá de las dudas que resuelva la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, son todavía muchas las incógnitas políticas en torno a un eventual retorno del expresident Carles Puigdemont y los efectos colaterales que eso comportaría en el Parlament y en el Congreso.

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CASO LEIRE

Madrid - La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, declaran ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de ser imputados en el caso Leire por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en causas relacionadas con el PSOE y el Gobierno.

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PARTIDOS PSOE

Madrid - Reyes Maroto y Enma López se disputarán el próximo domingo en unas primarias la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid. Ambas hablan, en sendas entrevistas con EFE, de sus ideas para tratar de arrebatar el bastón de la capital al popular José Luis Martínez Almeida.

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TRÁFICO ACCIDENTES

Madrid - El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presenta la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidente de tráfico, un informe anual que ofrece datos sobre la incidencia del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos mediante los análisis realizados a conductores y peatones fallecidos

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EDUCACIÓN AUTONOMÍAS

Madrid - La gestión autonómica y la financiación estatal son determinantes en la reducción de la brecha educativa entre comunidades autónomas, aunque desde el traspaso de las competencias estas desigualdades se han reducido, según un informe de CCOO que analiza la evolución del sistema educativo en los diferentes territorios.

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(Texto a las 12:00. 700 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023025803)

CINE ESTRENOS

Madrid - Christopher Nolan fusiona gran entretenimiento y cine de autor en 'La Odisea', una descomunal y oscura película en la que las mayores estrellas de cine de la actualidad -de Matt Damon a Tom Holland, Zendaya o Anne Hathaway- se ponen al servicio de la milenaria historia del regreso del héroe a Ítaca. Marina Estévez Torreblanca

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ALTAMIRA ANIVERSARIO

Santillana del Mar - El Museo Altamira celebra sus 25 años con el objetivo cumplido de difundir y proteger del deterioro unas pinturas de casi 20.000 años, un cuarto de siglo que resume a EFE su directora, Pilar Fatas, y uno de sus primeros guías, José Juan del Real. Javier G.Paradelo

(Texto a las 7:00. 804 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

MÚSICA JAMIROQUAI

Sevilla - La banda británica Jamiroquai que, liderada por Jay Kay, lleva más de tres décadas mezclando el funk, el soul y el acid jazz, toca en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en el que será el único concierto en España de su gira europea.

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SALLY MANN

San Sebastián - La célebre fotógrafa estadounidense Sally Mann protagoniza la nueva exposición de la sala Artegunea, que reúne cerca de 150 fotografías organizadas a partir de sus series más importantes, así como un conjunto de retratos que nunca antes han sido expuestos.

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TIEMPO VERANO

Madrid - El panorama meteorológico en España se reparte este jueves entre un riesgo de lluvias copiosas en el nordeste gallego y el suroeste asturiano y un peligro importante de calor elevado en zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y el este de Andalucía, con temperaturas próximas o superiores a los 40 grados.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- DIPLOMACIA ESPAÑA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausura el acto de presentación de la nueva Estrategia de Diplomacia Pública de España 2026-2028. C/General Pardiñas, 55. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El expresidente del Gobierno, José María Aznar, participa en la primera edición del EPP Libertas Forum, un encuentro internacional de dos días que acaba este jueves, impulsado por el Presidente del PPE, Manfred Weber. Eurostars Madrid Tower. Castellana, 259 B. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Rueda de prensa del secretario general de JxCat, Jordi Turull, y del abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, para valorar la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía. Passatge Bofill, 9. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central. Congreso.

12:00h.- Marín (Pontevedra).- ESCUELA NAVAL.- El rey entrega los reales despachos de empleo en la Escuela Naval Militar. Asiste la ministra de Defensa, Margarita Robles. (Texto)

12:30h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACINAL.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la Sala Ágora, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA GABÓN.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de la República Gabonesa, Marie Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, en la sede del Ministerio.

18:30h.- Barcelona.- PARTIDOS VOX.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, atiende a los medios antes de participar en el acto de presentación de un informe de la Fundación Disenso. Hotel Catalonia Diagonal Centro. C/ Balmes, 142-146. (Texto)

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del partido en Canarias, Manuel Domínguez, presentan al secretario general de los populares en las islas, Poli Suárez, como nuevo candidato de su formación a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Hotel Santa Catalina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- El Foro de Nueva Economía organiza un desayuno informativo con el ceo de Ryanair, Eddie Wilson. Hotel Mandarin Oriental Ritz.

9:30h.- Vilalba (Lugo).- GALICIA INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita el Ayuntamiento de Vilalba, la fábrica Entrepinares (10:45) y el Parador (13:00).

10.00h.- Getafe (Madrid).- Los empleados de Airbus de Getafe, donde trabajan 9.000 de los 14.000 trabajadores de la compañía en España, están convocados por los sindicatos a una marcha reivindicativa por la ciudad, en el marco de la huelga que mantienen para reclamar mejoras salariales y sociales en la empresa. (Texto)

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cava, Marta Vidal.

10:30h.- Sevilla.- INDUSTRIA DEFENSA.- Acto de constitución de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, Tecnoincubadora Marie Curie. C/ Leonardo da Vini, 18. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- RENTING VEHÍCULOS.- La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) presenta los datos del sector del primer semestre del año. C/María de Molina, 54.

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro Público español celebra una subasta de deuda.

11:30h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con operadores de los sectores gasista y petrolero, en la sede del Ministerio.

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas se reúne con la nueva comisión ejecutiva de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a una mujer para la que la Fiscalía pide siete años de prisión por apuñalar en noviembre de 2025 a un hombre de 72 años en un bazar de Arroyomolinos. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- DELCY RODRÍGUEZ.- Acto de conciliación promovido por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que reclama al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama retractarse de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Sección Civil del Tribunal de Instancia número 50 de Madrid. C/Rosario Pino, 5. (Texto)

10:15h.- Madrid.- CASO LEIRE.- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, declaran ante el juez Santiago Pedraz como investigados por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia causas relacionadas con el PSOE y el Gobierno. Audiencia Nacional. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TRÁFICO ACCIDENTES.- Presentación de la Memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico. C/San Bernardo, 45. (Texto)

SOCIEDAD

9:30h.- Madrid.- OEA MUJERES.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con representantes de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sede del Ministerio.

10:00h.- Madrid.- SECTORIAL INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Tras el acto, atiende a los medios de comunicación. Ministerio de Política Territorial. C/ José Marañón, 12. (Texto)

11:00h.- Madrid.- JÓVENES DEMOCRACIA.- El Consejo de la Juventud de España y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad presentan el informe 'Entre el cuestionamiento y el cambio: discursos de la juventud sobre la democracia en España'. Círculo de Bellas Artes. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- UNIVERSIDAD GRADUACIÓN.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en el acto académico de graduación de los alumnos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona School of Management.

17:30h.- Bilbao.- SOCIOLOGÍA CONGRESO.- El presidente del CIS, José Félix Tezanos, modera el simposio 'Sexo, género y poder en las sociedades del siglo XXI', en el marco del XVI Congreso Español de Sociología que se celebra en Bilbao. Palacio Euskalduna.

CULTURA

09:00h.- Madrid.- CULTURA PALESTINA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homólogo de Palestina, Emad Hamdan, presiden la Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Previamente (08:30), realizan una foto de familia. (Foto)

10:00h.- Santander.- ARTE JUVENTUD.- La directora del Centro Botín, Fátima Sánchez, presenta en rueda de prensa los proyectos de la cuarta edición de ON Creación, un programa formativo en arte para jóvenes, que se desarrolla en colaboración con la Fundación EDP. Centro Botín.

10:30h.- San Sebastián.- SALLY MANN.- Presentación de la muestra dedicada a la fotógrafa estadounidense Sally Mann. Artegunea (Tabakalera). (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Presentación de la XIII edición de Surge Madrid, la muestra de teatro alternativo de Madrid, que se celebrará del 22 de septiembre al 11 de octubre en 19 salas. C/ Doctor Fourquet, 31. (Texto)

11:30h.- Madrid.- CÓMIC NOVEDADES.- Rueda de prensa del escritor Matt Dinniman con motivo de la adaptación al cómic de la popular serie de novelas de ficción 'Carl el Mazmorrero', editado por Norma Editorial. C/ de Ramón Lulio, 9. (Texto)

11:30h.- San Sebastián.- OLIVER LAXE.- El cineasta Oliver Laxe presenta 'Hu. Bailad como si nadie os viera', una instalación que combina material del rodaje de 'Sirat' con música electrónica y vídeos de un viaje por Irán. Tabakalera. (Texto) (Foto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA UB40.- Rueda de prensa de presentación del concierto que ofrecerá el grupo UB40 en Las Palmas de Gran Canaria el 31 de julio. Hotel Cristina.

12:30h (11:30 hl).- Las Palmas de Gran Canaria.- CINE ANIMACIÓN.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita en Las Palmas de Gran Canaria las instalaciones de Amuse Amation, estudio de animación acogido a las ventajas fiscales de la Zona Especial Canaria. Habrá declaraciones al finalizar. C/ Buenos Aires, 10. A las 14:00 (13:00 hl) visita las instalaciones de Anima Kitchen. C/ Nicolás Estévanez 21.

18:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA TENERIFE COOK FESTIVAL.- Conciertos de Don Omar, Ivy Queen, Lola Índigo, Myke Towers y Farruko en la primera jornada del Tenerife Cook Music Fest. Explanada del muelle.

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Segunda jornada del Festival de Jazz de Vitoria, que acoge un concierto de la saxofonista catalana Irene Reig y su cuarteto, al que siguen los estadounidenses Sun Ra Arkestra. Mendizorroza. (Texto) (Foto)

22:00h.- Sevilla.- MÚSICA JAMIROQUAI.- Concierto de Jamiroquai en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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