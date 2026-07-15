Silver aprovechará final del Mundial para hablar con ciudades candidatas a la NBA Europa

Redacción deportes, 15 jul (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, aprovechará la presencia en Nueva York de representantes de varias ciudades europeas con motivo de la final del Mundial de fútbol para avanzar en el proyecto de creación de una liga de la NBA en Europa.

Silver explicó que él y el subcomisionado, Mark Tatum, mantendrán varias reuniones con los responsables de las candidaturas durante su estancia en Nueva York y confió en cerrar algunos de esos acuerdos "en las próximas semanas", antes de anunciar oficialmente las primeras sedes.

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"Hemos recibido un interés enorme de múltiples ciudades europeas, incluidas algunas a las que ni siquiera les habíamos solicitado una propuesta", destacó el dirigente, que calificó el interés que ha levantado por el proyecto de "tremendo", en declaraciones a los medios.

Según explicó, el consejo de propietarios de la NBA abordó este martes el estado del proceso de selección y la liga está ultimando la evaluación de un primer grupo de ciudades.

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"Espero que podamos cerrar algunos de esos acuerdos durante las próximas semanas y, posteriormente, hacer los anuncios correspondientes", afirmó Silver, quien se mostró "muy satisfecho" con el interés que el proyecto ha despertado en toda Europa.

La NBA, de la mano de la FIBA, trabaja con la idea de que la nueva liga, que se empezó a gestar al margen de la EuroLiga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

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Para este proyecto buscan atraer a históricos del baloncesto europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte. EFE