Sigue con riesgo alto el incendio de Íscar, en Valladolid, y se reduce en Guímara (León)

Valladolid, 15 jul (EFE).- Diecisiete medios siguen trabajando para controlar el incendio que se desató ayer tarde en el término municipal de Íscar, en Valladolid, que sigue esta mañana con nivel dos de gravedad potencial, mientras que se ha rebajado a nivel cero el de Guímara, en la comarca leonesa del Bierzo.

El incendio de Íscar, cuya causa se está investigando, quemó ayer tarde un bar en las inmediaciones del castillo del municipio así como pinar, pasto y cereal, tras arrancar próximo al pueblo, en la parte baja de la ladera que lleva a la fortaleza.

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Según el portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León, en la extinción de ese fuego han trabajado hasta 52 medios, en estos momentos dieciséis, con dos cuadrillas, cinco bulldozer y un medio aéreo, entre otros.

El que sí ha rebajado su peligro, según las mismas fuentes, es el incendio de Guímara, en la comarca del Bierzo, originado el pasado domingo al parecer por un rayo, y que está desde las 23.29 horas en nivel cero de riesgo.EFE

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