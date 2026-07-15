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San Sebastián instalará una pantalla gigante en Anoeta para seguir la final del Mundial

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San Sebastián, 15 jul (EFE).- Los donostiarras podrán ver la final del Mundial de Fútbol que disputará España contra la selección que gane el partido que enfrenta a Argentina e Inglaterra en una pantalla gigante que se instalará en la Ciudad Deportiva de Anoeta, frente al Palacio de Hielo, con acceso libre.

Al igual que ya sucedió con la final de la Eurocopa de 2024, la retransmisión podrá seguirse en la esquina sureste del Estadio de Anoeta, frente al Palacio del Hielo, donde se instalará la pantalla de 5x9 metros desde la que la afición podrá disfrutar del partido más importante del fútbol mundial, ha informado el Ayuntamiento de San Sebastián en un comunicado.

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El concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, ha explicado que con esta iniciativa la afición donostiarra podrá volver a seguir muy de cerca "a uno de los suyos", en alusión al jugador de la Real Sociedad y goleador de la selección Mikel Oyarzabal, autor del tanto de la victoria en la final de la pasada Eurocopa ante Inglaterra.

"El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, está siendo uno de los referentes de la selección española en este Mundial y afronta una nueva oportunidad de seguir haciendo historia con la camiseta de España", ha indicado Gabarain. EFE

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