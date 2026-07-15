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Preocupación por el incendio de Orés por su potencial de crecimiento y destrucción

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Zaragoza, 15 jul (EFE).- El fuego declarado en el mediodía de este miércoles en el término municipal de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas y que ya ha obligado a evacuar esa localidad y las vecinas de Asín y Luesia, es uno de los incendios forestales de Aragón "con mayor potencial de crecimiento y mayor potencial de destrucción" en una zona "muy importante" de la comunidad.

Así lo ha expresado a los medios de comunicación el consejero de Interior del Ejecutivo autonómico aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha dicho que el viento, las temperaturas y la baja humedad lo han convertido "en un incendio muy importante".

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El consejero, que no ha precisado el número de hectáreas afectadas porque hasta el momento solo se manejan estimaciones, ha incidido en que la errática dirección de los vientos ha complicado las tareas de extinción.

Bermúdez de Castro ha recordado que las localidades de Orés, Asín y Luesia han sido desalojadas y se encuentran en situación de prevención Biel, Uncastillo y Fuencalderas.

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El responsable autonómico de Interior ha avanzado que, durante la noche, la previsión es que haya poco viento y suba la humedad, por lo que ha confiado en que los trabajos se puedan desarrollar de una manera "muy importante", ya que para el jueves se esperan temperaturas de 35-36 grados, humedad muy baja y vientos cambiantes.

"No somos optimistas por cómo se encuentra el incendio en estos momentos", ha recalcado sobre un fuego "muy complicado en una zona muy compleja".

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también ha deseado que el aumento de la humedad y la bajada de la velocidad del viento permitan "al menos" sujetar el incendio y ha indicado que, por el momento, "no hay ninguna sospecha certera" sobre su origen.

Debido al fuego, los 58 internos de las residencias de Asín, Orés y Luesia han sido realojados en una de Zaragoza y han quedado cortadas las carreteras A-1204 entre Luesia y Asín, entre los puntos kilométricos 13 y 32, y la carretera CV-813 entre Asín y Orés. El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en Farasdués.

El Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2, Nivel 2 de Protección Civil del plan especial por incendios forestales (Procinfo).

Alrededor de 170 efectivos permanecerán trabajando en el incendio, concretamente, 10 brigadas forestales, cinco autobombas y dos bulldozers de Infoar; un BRIF de Lubia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos dotaciones de Bomberos de Navarra, 12 bomberos, seis autobombas y una nodriza de la Diputación de Zaragoza y una sección y un bulldozer de la Unidad Militar de Emergencias.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Orés, Francisco Auría, ha precisado que dan por perdida toda el área del término municipal ubicada en la margen izquierda del río del mismo nombre, lo que supone "bastante más de 1.000 hectáreas".

No obstante, ha señalado que, "afortunadamente", se ha conseguido perimetrar el casco urbano del municipio y cree que también se ha podido salvar el cementerio, que estaba "rodeado completamente" por el fuego. EFE

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