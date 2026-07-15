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Multitudes se reúnen en Argentina para ver en masa la semifinal ante Inglaterra

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Buenos Aires, 15 jul (EFE).- Decenas de miles de argentinos se reunieron este miércoles en distintos puntos del país para asistir en masa el esperado duelo de semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra en pantallas gigantes, en un clima de gran expectación y nerviosismo por un encuentro decisivo y cargado de historia.

En una plaza con capacidad para 15.000 personas ubicada en el corazón de la capital argentina, una multitud se congregaba desde temprano este miércoles para ver el partido en el Buenos Aires Fan Fest, con aficionados envueltos en banderas argentinas, sus rostros pintados con los colores celestes y blancos y hasta algunos con símbolos y mensajes alusivos a la guerra por las islas Malvinas de 1982 en la que Argentina fue derrotada por el Reino Unido.

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Aquel conflicto se mantiene como una herida abierta en la sociedad argentina y su recuerdo se ha hecho sentir en los duelos entre ambas selecciones desde entonces, principalmente en el triunfo de los sudamericanos por 2-1 en los cuartos de final del Mundial de 1986 con dos goles de Diego Armando Maradona, uno de ellos con una mano.

La memoria de aquel conflicto ha cargado de tensión y nerviosismo el duelo de este miércoles entre la población argentina, que en los últimos días decoró sus balcones y las fachadas de sus viviendas con un mar de banderas que pintan la ciudad de Buenos Aires y otras urbes del país.

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Además del Fan Fest de Buenos Aires, la población de la capital se concentrará también en otros puntos de la ciudad, incluido el parque Los Andes del barrio de Chacarita.

En ambos puntos, los asistentes, llegados desde distintos puntos de la ciudad, el país e incluso desde el extranjero, disfrutan desde temprano de shows de música en vivo y una amplia oferta gastronómica.

Los encuentros multitudinarios para vivir colectivamente el Inglaterra-Argentina se dieron también en otros puntos del territorio Argentino. En Rosario, provincia de Santa Fe, ciudad de la que es oriundo Lionel Messi, los hinchas de la selección se reunieron, entre otros sitios, en el Punto Fan Mundial del Cultural Fontanarrosa.

Las ciudades de Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras, también designaron puntos de encuentro para que sus habitantes puedan reunirse para alentar juntos al equipo conducido por Lionel Scaloni.

Más allá de estos lugares específicos, los argentinos suelen reunirse en bares, restaurantes y pizzerías de la ciudad -como la tradicional Banchero- durante los partidos de la selección.

El choque entre argentinos e ingleses, previsto para las 16.00 hora local (19.00 GMT), encuentra al país en medio de la jornada laboral, que se vio trastocada por el partido, y hacia el mediodía los transportes públicos estaban abarrotados de gente que salió temprano de sus trabajos para llegar a algunos de estos puntos.

Mientras algunos niños faltaron a clase para ver el partido con sus familias, otros lo disfrutarán en pantalla gigante en sus respectivas escuelas, rodeados de sus compañeros.

Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Mundiales. Inglaterra ganó en las ediciones de 1962, 1966 y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986, en un partido marcado por 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo' de Maradona, y en 1998, cuando avanzó por penaltis tras empatar 2-2 en los octavos de final. EFE

(foto)(vídeo)(directo)

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