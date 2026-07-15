Lumbreras cesa como consejera de la autoridad de investigación de accidentes de transporte

Madrid, 15 jul (EFE).- María Teresa Lumbreras Encinas ha cesado como consejera de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con efectos de 8 de julio.

Esta decisión ha sido adoptada a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de julio.

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Este cese, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha sido por renuncia.

El pasado 7 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del presidente y de los seis consejeros de la nueva Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte, que asumirá la del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

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Entonces, se anunció que la comisión estaría presidida por Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra e integrada por otros seis consejeros, dos del ámbito ferroviario (Jorge Navarecerra y José Antonio Pañero); dos del aéreo (la citada María Teresa Lumbreras y Verónica Elvira Olalla); y dos del marítimo (Nuria Obiols y Juan Andrés Pérez).

Esta propuesta de nombramiento contaba con el respaldo de la Comisión de Transportes del Congreso, que aprobó el pasado mayo el nombramiento de los miembros de este ente, con el veto de uno de los consejeros propuestos -por parte del PP y BNG-, Adolfo Moreno Díaz. En su lugar, ha sido elegido José Antonio Pañero. EFE

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