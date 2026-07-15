Logran restaurar la visión de ratones ciegos mediante fármacos activados por luz

Barcelona, 15 jul (EFE).- Un consorcio científico liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) ha desarrollado una nueva clase de fármacos que se activan con luz y que ha logrado restaurar con éxito la percepción visual en ratones ciegos sin necesidad de recurrir a implantes o modificaciones genéticas.

La investigación, publicada en la revista científica 'Journal of the American Chemical Society (JACS)', se basa en la fotofarmacología, una técnica que permite controlar de forma reversible la actividad de los medicamentos mediante un interruptor molecular sensible a la luz.

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Los compuestos diseñados, denominados prosthe6, actúan como "prótesis moleculares" que asumen la función de los fotorreceptores degradados por enfermedades que causan ceguera, como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y la retinitis pigmentaria.

"Estas moléculas no curan la ceguera, ya que no abordan la causa de la degeneración de los fotorreceptores, pero son sorprendentemente eficaces a la hora de restaurar la visión mediante un enfoque muy sencillo y potencialmente fácil de usar", ha destacado el profesor de investigación ICREA en el IBEC y colíder del estudio, Pau Gorostiza.

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Los ensayos en modelos animales han devuelto a ratones ciegos su reflejo natural de evitar de forma espontánea las zonas iluminadas para refugiarse en la oscuridad, un comportamiento instintivo que requiere un sistema visual funcional.

Esta respuesta visual se ha logrado sin necesidad de entrenamiento previo y bajo niveles de luz ambiental ordinaria, equivalente a la de un día nublado o a la iluminación de un espacio interior, sin requerir fuentes de luz intensas.

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"Nuestro objetivo era reactivar el procesamiento visual justo en el mismo punto del circuito de la retina donde normalmente actúan los fotorreceptores que se han perdido", explica la investigadora postdoctoral del IBEC y coprimera autora del trabajo, Rosalba Sortino.

A diferencia de otras estrategias actuales como la terapia génica o las prótesis electrónicas de retina, este método destaca por su sencillez al no requerir costosas cirugías invasivas ni complejas modificaciones genéticas.

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Además, los investigadores han constatado que estos compuestos son solubles en agua y eficaces tanto si se inyectan en el ojo como si se administran de forma no invasiva mediante un simple colirio.

El tratamiento actúa directamente sobre las células bipolares ON de la retina, reactivando el circuito visual que permanece intacto en los pacientes que han perdido sus fotorreceptores naturales.

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La tecnología ya ha sido protegida bajo una patente y los científicos trabajan ahora en el desarrollo de futuros ensayos clínicos en humanos a través de la empresa derivada ("spin-off") Eyelumina. EFE

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