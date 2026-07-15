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Liberada una mujer sometida durante dos años a violencia física y sexual en Málaga

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Málaga, 15 jul (EFE).- Una mujer sometida durante más de dos años a "un ciclo continuo" de violencia física, psicológica y sexual por su pareja en un domicilio en Málaga ha sido liberada por la Policía Nacional, que ha detenido al presunto agresor cuando realizaba un desplazamiento para hacer una transacción de droga.

La investigación se inició cuando la víctima susurró al personal sanitario en una consulta del distrito sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce que su pareja la agredía física y sexualmente de forma continua, ha informado este miércoles la Policía Nacional en un comunicado.

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La mujer estaba sometida a "un control absoluto" por parte del agresor, quien supuestamente la mantenía encerrada en el domicilio cuando él abandonaba la vivienda para realizar repartos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Los agentes aprovecharon uno de esos desplazamientos para establecer un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención del presunto agresor, y seguidamente accedieron al domicilio y liberaron a la víctima.

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Ya en un entorno seguro, la mujer puedo denunciar por primera vez los hechos sufridos durante los dos últimos años, de modo que quedó constatado por escrito que el agresor "ejercía de forma continuada una dominación, control y sometimiento sobre la víctima, dentro de una relación de violencia de género, mediante violencia física, psicológica y sexual".

El arrestado utilizaba a la mujer "para satisfacer sus intereses personales y sexuales" y aprovechaba su "especial situación de vulnerabilidad" para amenazas, coacciones y aislamiento, según la Policía.

Durante el registro domiciliario, los agentes localizaron numerosas sustancias estupefacientes, medicamentos, diversas armas blancas, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

El investigado fue puesto a disposición judicial por los delitos de malos tratos habituales de violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas y coacciones, y delito contra la salud pública.

El detenido cuenta con antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso, circunstancia que habría utilizado para intimidar tanto a la víctima como a su entorno policial.

Las actuaciones policiales fueron puestas a disposición de la Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer y de la Plaza número 13 de la Sección de Instrucción de Instancia de Málaga.

La Policía ha destacado la "ejemplar coordinación institucional" que ha hecho posible este operativo, con la participación del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del distrito sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, cuyos profesionales detectaron una situación de violencia de género oculta y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que activó los protocolos de protección e investigación.EFE

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