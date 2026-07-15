Levantan el confinamiento de los dos pueblos de Ciudad Real, con el incendio estabilizado

Toledo, 15 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que se ha levantado el confinamiento de los vecinos de Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), una vez que el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles ha quedado estabilizado.

A través de sus redes sociales, Infocam ha indicado que el incendio ha quedado estabilizado a última hora de este miércoles y se ha rebajado el nivel de 2 a 1, por lo que se ha acordado levantar el confinamiento del millar de vecinos de ambos municipios, si bien ha señalado que sigue cortada la carretera CR-5021.

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Según las últimas estimaciones de Infocam, de última hora de este miércoles, el incendio ha afectado a unas 800 hectáreas.

Además, con el ocaso se han retirado los medios aéreos y trabajan para la extinción del incendio 26 medios terrestres y 117 efectivos.

Un vigilante fijo ha detectado este incendio forestal a las 13:06 horas de este miércoles y el Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre las 17:00 horas de este miércoles ha enviado un mensaje de alerta a través de Protección Civil a los teléfonos móviles de los vecinos de Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto, en Ciudad Real, para reforzar las medidas de confinamiento decretadas por el incendio forestal que afecta al entorno de ambos municipios. EFE

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