Espana agencias

Levantan el confinamiento de los dos pueblos de Ciudad Real, con el incendio estabilizado

Guardar
Google icon

Toledo, 15 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado de que se ha levantado el confinamiento de los vecinos de Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), una vez que el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles ha quedado estabilizado.

A través de sus redes sociales, Infocam ha indicado que el incendio ha quedado estabilizado a última hora de este miércoles y se ha rebajado el nivel de 2 a 1, por lo que se ha acordado levantar el confinamiento del millar de vecinos de ambos municipios, si bien ha señalado que sigue cortada la carretera CR-5021.

PUBLICIDAD

Según las últimas estimaciones de Infocam, de última hora de este miércoles, el incendio ha afectado a unas 800 hectáreas.

Además, con el ocaso se han retirado los medios aéreos y trabajan para la extinción del incendio 26 medios terrestres y 117 efectivos.

Un vigilante fijo ha detectado este incendio forestal a las 13:06 horas de este miércoles y el Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre las 17:00 horas de este miércoles ha enviado un mensaje de alerta a través de Protección Civil a los teléfonos móviles de los vecinos de Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto, en Ciudad Real, para reforzar las medidas de confinamiento decretadas por el incendio forestal que afecta al entorno de ambos municipios. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 15 de julio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 15 de julio de 2026

Brutal agresión en el metro de Barcelona: un joven golpea a un matrimonio de avanzada edad tras una discusión por el ascensor

Las imágenes muestran a un joven de complexión fuerte, que llevaba un carrito de bebé, propinando varios golpes a una pareja de avanzada edad

Brutal agresión en el metro de Barcelona: un joven golpea a un matrimonio de avanzada edad tras una discusión por el ascensor

La Comisión Europea lo confirma: dentro de cien años la población se reducirá en un 11%

La población de la Unión Europea alcanzó los 450,6 millones de personas a principios de 2025, pero se estancará en 2029

La Comisión Europea lo confirma: dentro de cien años la población se reducirá en un 11%

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 julio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 15 julio

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

Los vicepresidentes de Vox en Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía han encargado a los servicios jurídicos de sus gobiernos que estudien si la aplicación de la norma invade competencias autonómicas y qué vías legales existen para impugnarla

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que cargaron con garrafas de gasolina una lancha que podría estar vinculada al narcotráfico en una playa a plena luz del día

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

El juez rechaza retirar de la causa el informe de la UDEF que vinculaba los 200.000 euros recibidos por Zapatero a presuntas gestiones de influencia en Bolivia

Begoña Gómez entrega en el juzgado los billetes de avión de su viaje al Reino Unido y reprocha al juez Peinado que le obligue a demostrar su inocencia

ECONOMÍA

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Alquilar una casa en la playa este verano es más caro que nunca: cuesta el doble que hace cinco años

El precedente judicial que permite a madres y padres compatibilizar el permiso de lactancia y la excedencia por nacimiento en España

Francia pone trabas a que la energía renovable española se venda en Europa para proteger su industria nuclear

Un trabajo penoso y peligroso: una iniciativa pide adelantar la edad de jubilación sin penalización para taxistas y conductores de autobús

DEPORTES

España, una selección que brilla con el trabajo en equipo y da lecciones a las grandes estrellas del Mundial

España, una selección que brilla con el trabajo en equipo y da lecciones a las grandes estrellas del Mundial

Cuando todo depende del 10: el último baile de Messi contra la rebelión de Bellingham que decidirá el rival de España en la final del Mundial

Los datos que elevan a Mikel Oyarzabal a estrella española: cinco goles en el Mundial y sexto goleador histórico de La Roja

Tuchel rebaja la rivalidad con Argentina, ha estudiado a Messi y llega a la semifinal con el cruce de Bellingham: “La tensión ya es bastante grande”

España solo juega finales para ganarlas: solo una derrota en las seis que ha disputado