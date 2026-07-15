La presidenta del Pacto de Toledo defiende que el sistema de pensiones es sostenible

Málaga, 15 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso, Mercé Perea, ha destacado que el sistema de pensiones es y será sostenible y podrá afrontar el incremento de pensionistas y garantizar prestaciones dignas y suficientes.

Durante el seminario 'Jubilación, género y envejecimiento activo: una realidad en construcción', patrocinado por el sindicato CCOO en los cursos de verano de la Universidad de Málaga, Perea ha asegurado que los jóvenes pueden confiar en el futuro del sistema público de pensiones.

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La también diputada del PSOE ha mantenido que la sostenibilidad debe entenderse desde una triple perspectiva, económica, social y política, y que, a su juicio, el sistema podrá mantener el respaldo del Pacto de Toledo y del diálogo social.

Ha añadido que el actual sistema de pensiones está pensado para los jóvenes y que nadie debe pensar que está diseñado únicamente para los pensionistas actuales.

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Entre las medidas que reforzarán las prestaciones futuras ha citado la revalorización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), el mecanismo de equidad intergeneracional, la subida del salario mínimo y la cuota de solidaridad aplicada a los salarios más altos.

Ha resaltado que estas reformas están pensando en el presente y en el futuro y ha situado la brecha de género como uno de los principales retos pendientes, al considerar que acabar con ella es una cuestión de Estado y de necesidad.

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Perea ha explicado que avanzar hacia la igualdad no solo mejoraría las pensiones de las mujeres, sino que tendría efectos sobre el empleo, el consumo, el ahorro y el crecimiento económico.

En relación con la prolongación de la vida laboral, ha defendido que debe ser una decisión voluntaria, igual que el derecho a jubilarse, y ha advertido de que mayor esperanza de vida no siempre implica mejores condiciones de salud, especialmente entre las mujeres, debido al impacto acumulado del trabajo y los cuidados.

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Ha reivindicado el consenso como base de cualquier reforma estructural, que no se pueden hacer reformas de país sin un acuerdo que permita validar los cambios posteriores y que el Pacto de Toledo constituye un referente mundial. EFE