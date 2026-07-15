Inglaterra y Argentina empatan sin goles al descanso

Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Las selecciones de Inglaterra y Argentina empatan sin goles al término de un primer tiempo tenso y mantienen abierta la definición del segundo clasificado para la final del domingo frente a España. EFE.
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