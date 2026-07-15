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Francia, nueva era, mismos jugadores, pero con Zidane en el horizonte

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Óscar González

Dallas (EE.UU.), 15 jul (EFE).- La derrota ante España cierra una etapa en la selección francesa, que afronta su reestructuración, probablemente con Zinedine Zidane al mando, y una plantilla casi igual, que aún debe explotar el enorme talento que tiene.

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Didier Deschamps pondrá fin a su etapa de seleccionador el próximo sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami, con la disputa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, pero desde este miércoles Les Bleus ya encaran el futuro, con la vista puesta en la Eurocopa de 2028, que jugará en el Reino Unido y la República de Irlanda, y el Mundial 2030 de Marruecos, España y Portugal.

El máximo candidato a suceder a Deschamps es Zinedine Zidane.

La leyenda del fútbol francés, compañero del actual seleccionador en la conquista de la Copa del Mundo de 1998, no ha dirigido a ningún equipo desde pusiese fin a su etapa en el Rea Madrid, en mayo de 2021, pero es el favorito de la afición.

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Inactivo por voluntad propia durante cinco años, Zizou parece haber llegado a un acuerdo verbal con la Federación Francesa, según desveló ESPN en marzo pasado, información que no fue desmentida por el presidente, Phillippe Diallo.

"Sí, conozco su nombre", dijo Diallo cuando se le preguntó si ya sabía quién sucedería a Deschamps, aunque no lo desveló.

Zidane, que tan solo ha dirigido a Real Madrid, llega respaldado por las dos Ligas y las 3 Ligas de Campeones conquistadas con el club blanco, pero tendrá que levantar el ánimo de un conjunto al que le llueven las críticas después de perder contra España.

No necesitará hacer muchos cambios en la plantilla que ha acudido al Mundial, porque los principales jugadores son jóvenes.

Kylian Mbappé (27 años) y Ousmane Dembelé (29), en plena madurez futbolística, aún aguantan otro ciclo mundialista, al igual que Michael Olise (24 años), Aurélien Tchouameni (25), Manu Koné (25) y Eduardo Camavinga (24), al que Deschamps apartó de la convocatoria para la Copa del Mundo.

Tendrá que explotar, además, el enorme talento que ya han comenzado a mostrar jóvenes como Desiré Doué (21 años), Rayan Cherky (22) o Bradley Barcola (23).

No tendrá que hacer, por lo tanto, una revolución traumática, sino adaptar las expectativas a la realidad de un conjunto que fue zarandeado por la selección española, cuando parecía que era el máximo favorito para ganar el Mundial.

Tras el partido por el tercer puesto de Miami, el sábado, Les Bleus volverán a jugar en septiembre dos encuentros oficiales de la Liga de las Naciones, el 25 en Turquía y recibirán a Bélgica, tres días después, en lo que se espera que sea la puesta de largo de Zinedine Zidane. EFE

(foto)

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