Estabilizados los incendios de Sant Quirze Safaja (Barcelona) y de Querol (Tarragona)

Barcelona, 15 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han conseguido estabilizar los incendios de Sant Quirze Safaja (Barcelona) y de Querol (Tarragona) y dan por controlado el de Rubió (Barcelona).

El subjefe de los Bomberos Joan Reyes ha explicado, en una comparecencia ante los medios, que el incendio de Sant Quirze Safaja está estabilizado, lo que significa, ha indicado, que son capaces de apagarlo de la misma manera que el fuego se propaga y la evolución es favorable.

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El incendio afecta a unas 97 hectáreas, a falta del cálculo definitivo que hagan los Agentes Rurales.

Los servicios de extinción cuentan con 92 bomberos trabajando en este incendio, treinta vehículos de agua, doce medios aéreos, y cuentan también con la colaboración de personal de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) de la zona.

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El objetivo es que el perímetro no supere los límites de confinamiento que han marcado. Además, los Bomberos esperan que esta noche, con la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad, sus trabajos podrán avanzar.

Se mantiene la orden de confinamiento en varias casas del Pla de Casanova, el Hostal Rural Masblanc y la Rovineta, situadas en Sant Quirze de Safaja y Sant Martí de Centelles.

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Además, los Mossos d'Esquadra han evacuado preventivamente la casa de colonias de Can Micaló y el campin de l'Illa, mientras que las cerca de 30 personas que estaban en el CRAE-santario Puig d'Olena, en una zona confinada, se han desplazado por sus propios medios al pabellón de Centelles y finalmente serán acogidas en Hostalets de Balenyà.

Sobre la decisión adoptada por algunas personas que se han autoevacuado, Joan Reyes ha asegurado: "La autoevacuación puede exponernos a una situación de más riesgo; por tanto, desde Bomberos, cuando hay gente analizando la situación, cuando se envía una orden de confinamiento es porque confinarse es la situación más segura en ese momento".

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Los responsables de extinción han acordado cerrar los accesos al espacio natural de Sant Miquel del Fai, con el objetivo de evitar que un efecto "cotilleo" pueda crear situaciones de riesgo y entorpecer su trabajo.

En cuanto al incendio de Querol (Tarragona), los Bomberos también han logrado estabilizarlo.

El incendio se ha declarado poco antes de las dos del mediodía en la misma zona en que en menos de dos semanas se han originado otros tres fuegos en Aiguamúrcia (Tarragona), que según la consellera catalana de Interior, Núria Parlon, podrían haber sido intencionados, por lo que los Mossos d'Esquadra buscan a un pirómano.

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El incendio de Querol se ha iniciado hoy en dos puntos distintos, muy cerca del perímetro de los otros fuegos que han afectado la misma zona en los últimos días.

De hecho, según los Agentes Rurales, este incendio ha afectado hoy una superficie de 14 hectáreas, que sumadas a las quemadas en los últimos días elevan a 162 la superficie afectada por el fuego en Aiguamúrcia.

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El tercer incendio que afrontan los Bomberos, el de Rubió (Barcelona), que ya había sido estabilizado en la pasada madrugada, ha quedado finalmente controlado. EFE

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