Española Salazar y argentina Osoro caen en dieciseisavos antes del debut de las favoritas

Málaga, 15 jul (EFE).- El Andalucía Málaga Premier Padel P1 concluyó este miércoles los cruces de dieciseisavos con la derrota de la española Alejandra Salazar, en su estreno como pareja de la argentina Aranzazu Osoro, mientras que en octavos debutarán las tres mejores duplas del circuito, con la excepción de Ari Sánchez y Andrea Ustero por la lesión de esta última.

La nota destacada del día en el P1 de Málaga fue el tropiezo temprano de una de las siete parejas debutantes del circuito femenino, la integrada por la madrileña y exnúmero uno del mundo Alejandra Salazar, quien se retira a final de temporada, y la argentina Aranzazu Osoro, al caer ante la vallisoletana Bea Caldera y la salmantina Carmen Goenaga (6-4 y 6-3).

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Este jueves entrarán en compitición en el Andalucía Málaga Premier, que se disputa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, las cabezas de serie del torneo, como el dúo formado por la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, líderes del circuito, o la dupla compuesta por las españolas Paula Josemaría y Bea González.

La extremeña y la andaluza, pareja número 2 del Premier Padel, defienden el título logrado en la pasada edición en el torneo malagueño.

La menorquina Gemma Triay y la bonaerense Delfi Brea harán su debut en la pista central del Martín Carpena contra la cacereña Lorena Rufo y la sevillana Victoria Iglesias, undécimas del mundo, que ganaron en dieciseisavos a Lucía Martínez y Águeda Pérez.

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Paula Josemaría y la malacitana Bea González, quien acapara los focos cada vez que actúa delante de su público, lo harán este jueves ante Marta Talaván y Jessica Castelló, vencedoras en la fase anterior ante Merino-Fassio.

La baja de última hora de la barcelonesa Andrea Ustero, por una pequeña rotura muscular, y de la también catalana Ari Sánchez deja a la portuguesa Sofia Araújo y la madrileña Claudia Fernández como terceras cabezas de serie, y pugnarán por pasar a la siguiente ronda ante la francesa Alix Callombon y la rusa afincada en Valencia Ksenia Sharifova. EFE

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